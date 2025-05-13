Bionix - Эволюция Спор 3D (Мод, Бесплатные покупки) 55.70
Bionix - Споры и Бактерии Эволюция Симулятор 3D (Мод, Бесплатные покупки) - В этой игре вы получите возможность создать своё уникальное существо методом скрещивания бактерий, сбора ДНК. Кроме этого, благодаря мутациям вы сможете развивать своих существ. Эта игра сможет по настоящему передать имитацию бактерий, таких как: инфузории, бактерии, бациллы, спирохеты и другие. Вам понравятся и уже знакомые механики, например вы сможете добавлять новые части тела к организму. Погрузитесь в игру и пройдите весь пути от микробов к живым существам населяющим планету.
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Скачать Bionix - Эволюция Спор 3D (Мод, Бесплатные покупки) v55.70 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.