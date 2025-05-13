Описание

Bionix - Споры и Бактерии Эволюция Симулятор 3D (Мод, Бесплатные покупки) - В этой игре вы получите возможность создать своё уникальное существо методом скрещивания бактерий, сбора ДНК. Кроме этого, благодаря мутациям вы сможете развивать своих существ. Эта игра сможет по настоящему передать имитацию бактерий, таких как: инфузории, бактерии, бациллы, спирохеты и другие. Вам понравятся и уже знакомые механики, например вы сможете добавлять новые части тела к организму. Погрузитесь в игру и пройдите весь пути от микробов к живым существам населяющим планету.