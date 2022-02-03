Версия:
1.7.33
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SayGames
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
823
Описание
Battle Disc (Мод, Много денег) - Бросайте диск и разрушайте оборону противника, но будьте аккуратны, если противник поймает диск - он бросит его в ответ. Вы будете играть на хоккейном поле со множеством элементов.
Здесь их тоже нужно уничтожать, бросая в них различные тяжелые предметы. Сложность в том, что противник может принять ответные меры, если поймает гранату. Так что вам нужно держать оборону, учитывать возможность рикошетов и на практике применять различные бонусы, которые значительно облегчают достижение победы.
Информация о модах
- Меню МОД
- Режим бога
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