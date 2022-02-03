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Battle Disc (Мод, Много денег)

Battle Disc (Мод, Много денег) 1.7.33

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Версия:
1.7.33
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SayGames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
823
Скриншоты
Описание

Battle Disc (Мод, Много денег) - Бросайте диск и разрушайте оборону противника, но будьте аккуратны, если противник поймает диск - он бросит его в ответ. Вы будете играть на хоккейном поле со множеством элементов.


Здесь их тоже нужно уничтожать, бросая в них различные тяжелые предметы. Сложность в том, что противник может принять ответные меры, если поймает гранату. Так что вам нужно держать оборону, учитывать возможность рикошетов и на практике применять различные бонусы, которые значительно облегчают достижение победы.


Информация о модах
  • Меню МОД 
  • Режим бога
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 Теги темы: Много денег

Скачать Battle Disc (Мод, Много денег) v1.7.33 MOD APK

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Скачать Battle Disc (Мод, Много денег) 44 Мб Ссылка 2 44 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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