Описание

Battle Disc (Мод, Много денег) - Бросайте диск и разрушайте оборону противника, но будьте аккуратны, если противник поймает диск - он бросит его в ответ. Вы будете играть на хоккейном поле со множеством элементов.





Здесь их тоже нужно уничтожать, бросая в них различные тяжелые предметы. Сложность в том, что противник может принять ответные меры, если поймает гранату. Так что вам нужно держать оборону, учитывать возможность рикошетов и на практике применять различные бонусы, которые значительно облегчают достижение победы.