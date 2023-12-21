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Idle Inn Tycoon (Мод, Много денег)

Idle Inn Tycoon (Мод, Много денег) 2.7.0

4
2
Скачать (183 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
OUTLOU:D GAMES
Версия:
2.7.0
Категория:
Аркады / Симуляторы / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 183 Мб
id приложения:
com.welldonegames.InnEmpire
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
9 633

Добро пожаловать в увлекательный мир Idle Inn Empire, где вы можете исполнить свою мечту и управлять старинным отелем. В этой игре вы окажетесь в роли владельца отеля и будете брать на себя всю власть, чтобы привлечь больше клиентов и сделать ваш отель процветающим.


Idle Inn Empire предоставляет вам уникальную возможность узнать и применить ценные уроки в области управления. Вы будете разрабатывать стратегии привлечения клиентов, улучшать и расширять свое помещение, нанимать и обучать персонал, создавать уютную и гостеприимную атмосферу для гостей и многое другое.


Ваше решительное желание работать в сфере управления будет непременно вознаграждено в этой игре. По мере развития вашего отеля и привлечения большего количества клиентов, ваши навыки управления будут постоянно расти, и вы сможете применить их в реальной жизни.

Idle Inn Empire предлагает увлекательный геймплей и возможность развивать свои управленческие способности. Прыгните в эту игру и превратите свой старомодный отель в процветающий бизнес.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Бесплатное обновление

МОД 2

  • Неограниченные деньги (ноль денег все еще можно потратить)
  • Платные менеджеры разблокированы
 Теги темы: Экономические, фермы, Много денег

Скачать Idle Inn Tycoon (Мод, Много денег) 2.7.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
183 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
183 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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