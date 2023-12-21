Idle Inn Tycoon (Мод, Много денег) 2.7.0
Добро пожаловать в увлекательный мир Idle Inn Empire, где вы можете исполнить свою мечту и управлять старинным отелем. В этой игре вы окажетесь в роли владельца отеля и будете брать на себя всю власть, чтобы привлечь больше клиентов и сделать ваш отель процветающим.
Idle Inn Empire предоставляет вам уникальную возможность узнать и применить ценные уроки в области управления. Вы будете разрабатывать стратегии привлечения клиентов, улучшать и расширять свое помещение, нанимать и обучать персонал, создавать уютную и гостеприимную атмосферу для гостей и многое другое.
Ваше решительное желание работать в сфере управления будет непременно вознаграждено в этой игре. По мере развития вашего отеля и привлечения большего количества клиентов, ваши навыки управления будут постоянно расти, и вы сможете применить их в реальной жизни.
Idle Inn Empire предлагает увлекательный геймплей и возможность развивать свои управленческие способности. Прыгните в эту игру и превратите свой старомодный отель в процветающий бизнес.
МОД 1
Бесплатное обновление
МОД 2
- Неограниченные деньги (ноль денег все еще можно потратить)
- Платные менеджеры разблокированы
Скачать Idle Inn Tycoon (Мод, Много денег) 2.7.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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