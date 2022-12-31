Snow Drift - замечательная игра для CD-машин, захватывающая в стиле симуляторов от студии разработки игр SayGames для Android, которая была выпущена бесплатно в Google Play, и сегодня мы собираемся представить ее последнюю версию. обновить вместе со своим режимом. У нас в вашем присутствии есть приверженцы этого стиля игры. В этой игре вашу гоночную трассу засыпают снегом, и у вас нет никаких инструментов, кроме машины, чтобы их выбросить. Двигайтесь по полю и дрейфуйте, чтобы убрать весь снег и подняться на следующий уровень.





В снегу спрятаны призы и монеты, которые вы можете найти, чтобы увеличить свои деньги и купить свою любимую машину. Исследуя снег, остерегайтесь придорожных препятствий, так как столкновение с ними приведет к повреждению вашего автомобиля, и вам придется снова расчищать ступеньки. Выполнение нескольких шагов также освободит новую задачу для вас, чтобы получить больше монет, сделав это, но будьте осторожны, так как вам будет труднее расчищать снег при подъеме. Если вы являетесь поклонником симуляторов и автомобильных игр для Android и заинтересованы в этой увлекательной игре, скачайте ее сейчас и после того, как испытаете ее, расскажите нам, в чем ценность ее получения ?!