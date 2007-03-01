Battle Angel - это симулятор массовых сражений, созданный и выпущенный российской студией Naxeex Studio по образцу игр Grand Theft Auto или GTA. Naxeex Studio уже выпустила несколько подобных игр, и, похоже, основное внимание студии уделяется созданию таких игр.





Battle Angel - это динамичный файтинг, в котором вам, как следует из названия, предстоит участвовать в великих битвах ангелом. Конечно, это не так, как вы думаете, и вы не собираетесь брать под контроль белого доброго ангела! Скорее, главный герой игры - профессиональный боец и разносторонний воин, который, по иронии судьбы, является одним из ангелов из-за своих двух крыльев и способности летать! В этой игре нет приключенческого контента или сюжетной линии, это просто забавный симулятор.





Единственное, что подняли создатели игровой темы, это то, что события Battle Angel будут происходить и в будущем. В игре Angel of War вы играете роль главного героя, который похож на человека, как ангелы, вам предстоит сражаться в городе и уничтожить всех врагов с помощью смертоносного и ужасного оружия! Кажется, у вас не так много друзей в этом городе, поэтому вам нужно подготовиться к встрече с десятками и сотнями врагов. Вы можете получить не только несколько видов оружия, но и особые навыки, такие как полет.



