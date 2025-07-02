Ala Mobile GP - Formula racing (Мод, Unlocked) v7.5.7
Мчись к поулу, держи темп и обгоняй соперников под рев турбин V6-гибридов
Ala Mobile GP бросает тебя в сердце стартовой решётки Формулы: пять красных огней, мотор визжит, и правая нога ловит идеальные обороты. Ты смягчаешь сцепление, греешь покрышки змейкой и врываешься в первый поворот, выхватывая два болида из-под носа соперников. Дальше ждут 18 кругов динамичной гонки: игра щедро награждает чистый апекс, без пощады карает поздний тормоз и заставляет ловить скользящий хвост, когда искры от днища озаряют ночную трассу.
Победы пополняют баланс, а он открывает тюнинг шасси, ливреи и режим карьеры с двадцатью Гран-при по прототипам реальных трасс. Настраивай антикрыло в боксе, следи за телеметрией в живом HUD и экономь резину для решающего обгона. В онлайне до 12 пилотов подключай геймпад и почувствуй реалистичную физику: температура шин, износ, DRS и гибридное турбо V6 делают каждый старт уникальным. Свет гаснет — пора жать газ!
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Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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