android-1.ru / Игры / Гонки / Ala Mobile GP - Formula racing (Мод, Unlocked)
Ala Mobile GP - Formula racing (Мод, Unlocked)

Ala Mobile GP - Formula racing (Мод, Unlocked) v7.5.7

Мчись к поулу, держи темп и обгоняй соперников под рев турбин V6-гибридов

3
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
7.5.7
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
CVi Games
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 545 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 026
Описание

Ala Mobile GP бросает тебя в сердце стартовой решётки Формулы: пять красных огней, мотор визжит, и правая нога ловит идеальные обороты. Ты смягчаешь сцепление, греешь покрышки змейкой и врываешься в первый поворот, выхватывая два болида из-под носа соперников. Дальше ждут 18 кругов динамичной гонки: игра щедро награждает чистый апекс, без пощады карает поздний тормоз и заставляет ловить скользящий хвост, когда искры от днища озаряют ночную трассу.


Победы пополняют баланс, а он открывает тюнинг шасси, ливреи и режим карьеры с двадцатью Гран-при по прототипам реальных трасс. Настраивай антикрыло в боксе, следи за телеметрией в живом HUD и экономь резину для решающего обгона. В онлайне до 12 пилотов подключай геймпад и почувствуй реалистичную физику: температура шин, износ, DRS и гибридное турбо V6 делают каждый старт уникальным. Свет гаснет — пора жать газ!


Информация о модах

Всё разблокировано

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать Ala Mobile GP - Formula racing (Мод, Unlocked) v7.5.7 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Ala Mobile GP - Formula racing (Мод, Unlocked) 545 Мб Ссылка 2 545 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
King of Crabs (Мод, Unlocked)
King of Crabs (Мод, Unlocked)
Version: 1.19.0
State.io – Битва за территории (Мод Меню)
State.io – Битва за территории (Мод Меню)
Version: 1.14.1
Хроники Хаоса: Альянс Героев (Мод, Много энергии)
Хроники Хаоса: Альянс Героев (Мод, Много энергии)
Version: 1.249.400
Family Farm Adventure (Мод, Чудо Физики)
Family Farm Adventure (Мод, Чудо Физики)
Version: 1.160.101
Tokaido™
Tokaido™
Version: 1.20.4
Карманный Фолыч: Экспансия (Мод, много денег)
Карманный Фолыч: Экспансия (Мод, много денег)
Version: 6
Tower Defense: Syndicate Heroes TD (Мод, Много денег)
Tower Defense: Syndicate Heroes TD (Мод, Много денег)
Version: 1.2.62
Asian Cooking Star: Игры для ресторана и кулинарии (Мод, Много денег)
Asian Cooking Star: Игры для ресторана и кулинарии (Мод, Много денег)
Version: 1.92.0

Отзывы о Ala Mobile GP - Formula racing (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив