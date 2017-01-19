android-1.ru / Игры / На русском / Asphalt 8 - Аркадные Гонки (Мод, Бесплатные покупки)
Asphalt 8 - Аркадные Гонки (Мод, Бесплатные покупки)

Asphalt 8 - Аркадные Гонки (Мод, Бесплатные покупки) 7.8.0g

173
25
Скачать (600 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
7.8.0g
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Gameloft SE
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
80 361

Asphalt 8: Airborne - это увлекательная гоночная игра, которая предоставляет вам возможность стать профессиональным гонщиком и построить собственную карьеру в мире скорости и адреналина. В этой игре вас ждут увлекательные гонки, разнообразные автомобили и невероятные трассы.


Одной из важных особенностей Asphalt 8: Airborne является большой выбор автомобилей. Здесь представлено около 190 моделей от известных брендов, таких как Lamborghini, Bugatti, Ferrari, McLaren, Porsche, Ducati и многие другие. Эти машины имеют разную производительность и характеристики, и вам предстоит разблокировать их, зарабатывая деньги и повышая свой статус в игре.


Гонки в Asphalt 8: Airborne проходят на захватывающих трассах, которые разнообразны и предлагают различные вызовы. Вы сможете испытать мощность и скорость своего автомобиля, выполняя трюки в воздухе и проходя через кольца для ускорения. В этой игре адреналин бьет через край, и вы будете наслаждаться ощущением скорости.



Скриншоты

Информация о модах

нет ограничений на использование золотых монет (можно использовать только для покупок в гараже)

. Поскольку для бесперебойной работы игре требуется хорошая сеть, аксессуары могут быть недоступны для покупки, когда сеть колеблется. Пожалуйста, терпеливо подождите некоторое время, прежде чем вы сможете приобрести их в обычном режиме.

Поскольку игра должна работать без сбоев при хороших сетевых условиях, может случиться так, что аксессуары не удастся приобрести при колебаниях сети. Пожалуйста, подождите некоторое время, прежде чем вы сможете купить его в обычном режиме.



Установить:

Если вы получаете сообщение об ошибке «0% Загрузка реальной игры» или «Код: 500, Сообщение: Ошибка загрузки Asset Pack (-13)», выполните следующие действия, чтобы исправить это.

Шаг 1 : Установите Asphalt 8 из Google Play. Когда прогресс загрузки увеличится на несколько процентов, вы можете отменить его.

Шаг 2 : Установите версию MOD.

Шаг 3 : Загрузка пройдет нормально.


 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Asphalt 8 - Аркадные Гонки (Мод, Бесплатные покупки) 7.8.0g взлом

Скачать из Google Play
Скачать Asphalt 8 - Аркадные Гонки (Мод, Бесплатные покупки) 600 Мб Ссылка 2 600 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Design Masters — дизайн интерьера (Мод, Много денег)
Design Masters — дизайн интерьера (Мод, Много денег)
Версия: 1.9.14258
Farming Simulator 18 (Мод, Много денег)
Farming Simulator 18 (Мод, Много денег)
Версия: 1.5.0.0
Farming PRO 3 (Мод, Много денег)
Farming PRO 3 (Мод, Много денег)
Версия: 1.4
Ship Sim 2019 (Мод, Много денег)
Ship Sim 2019 (Мод, Много денег)
Версия: 2.2.5
Truck Simulator USA (Мод, Много денег)
Truck Simulator USA (Мод, Много денег)
Версия: 9.9.6
Hot Wheels Infinite Loop (Мод, много ускорителей)
Hot Wheels Infinite Loop (Мод, много ускорителей)
Версия: 1.34.1
Побег из тюрьмы (Мод, Много денег)
Побег из тюрьмы (Мод, Много денег)
Версия: 1.1.9
Plague Inc. (Мод, Всё открыто)
Plague Inc. (Мод, Всё открыто)
Версия: 1.19.17

Отзывы о Asphalt 8 - Аркадные Гонки (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (2)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Юра китаев
Юра китаев 30 ноября 2023 15:36
Мод на асфальт 8 где
Бесконечные деньги, Неограниченные алмазы, Всё события открыты, вся игра открыта и пройдена, много звёзд, всё машины открыты и прокачаны, Нету рекламы, (Есть риск бана) Мод на китайском, В игре когда вы заходите там нету загрузки, Размер будет 105.32Мб
+4
Ответить
Wei
Wei 14 сентября 2023 15:23
Сейчас не возможно установить Асвальт для России и впн не поможет так что сделайте другой способ обхода этих ошибок
-5
Ответить