Asphalt 8 - Аркадные Гонки (Мод, Бесплатные покупки) 7.8.0g
Asphalt 8: Airborne - это увлекательная гоночная игра, которая предоставляет вам возможность стать профессиональным гонщиком и построить собственную карьеру в мире скорости и адреналина. В этой игре вас ждут увлекательные гонки, разнообразные автомобили и невероятные трассы.
Одной из важных особенностей Asphalt 8: Airborne является большой выбор автомобилей. Здесь представлено около 190 моделей от известных брендов, таких как Lamborghini, Bugatti, Ferrari, McLaren, Porsche, Ducati и многие другие. Эти машины имеют разную производительность и характеристики, и вам предстоит разблокировать их, зарабатывая деньги и повышая свой статус в игре.
Гонки в Asphalt 8: Airborne проходят на захватывающих трассах, которые разнообразны и предлагают различные вызовы. Вы сможете испытать мощность и скорость своего автомобиля, выполняя трюки в воздухе и проходя через кольца для ускорения. В этой игре адреналин бьет через край, и вы будете наслаждаться ощущением скорости.
Информация о модах
нет ограничений на использование золотых монет (можно использовать только для покупок в гараже)
. Поскольку для бесперебойной работы игре требуется хорошая сеть, аксессуары могут быть недоступны для покупки, когда сеть колеблется. Пожалуйста, терпеливо подождите некоторое время, прежде чем вы сможете приобрести их в обычном режиме.
Поскольку игра должна работать без сбоев при хороших сетевых условиях, может случиться так, что аксессуары не удастся приобрести при колебаниях сети. Пожалуйста, подождите некоторое время, прежде чем вы сможете купить его в обычном режиме.
Установить:
Если вы получаете сообщение об ошибке «0% Загрузка реальной игры» или «Код: 500, Сообщение: Ошибка загрузки Asset Pack (-13)», выполните следующие действия, чтобы исправить это.
Шаг 1 : Установите Asphalt 8 из Google Play. Когда прогресс загрузки увеличится на несколько процентов, вы можете отменить его.
Шаг 2 : Установите версию MOD.
Шаг 3 : Загрузка пройдет нормально.
Скачать Asphalt 8 - Аркадные Гонки (Мод, Бесплатные покупки) 7.8.0g взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство