Asphalt 8: Airborne - это увлекательная гоночная игра, которая предоставляет вам возможность стать профессиональным гонщиком и построить собственную карьеру в мире скорости и адреналина. В этой игре вас ждут увлекательные гонки, разнообразные автомобили и невероятные трассы.





Одной из важных особенностей Asphalt 8: Airborne является большой выбор автомобилей. Здесь представлено около 190 моделей от известных брендов, таких как Lamborghini, Bugatti, Ferrari, McLaren, Porsche, Ducati и многие другие. Эти машины имеют разную производительность и характеристики, и вам предстоит разблокировать их, зарабатывая деньги и повышая свой статус в игре.





Гонки в Asphalt 8: Airborne проходят на захватывающих трассах, которые разнообразны и предлагают различные вызовы. Вы сможете испытать мощность и скорость своего автомобиля, выполняя трюки в воздухе и проходя через кольца для ускорения. В этой игре адреналин бьет через край, и вы будете наслаждаться ощущением скорости.



