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Drift life (Мод, Много денег)

Drift life (Мод, Много денег) 1.3.1

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Требования:
Android 8.1
Разработчик:
AMBRATOR GAMES
Версия:
1.3.1
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
id приложения:
com.ambratorgames.Hajwalahlife
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
769

Drift for Life - это не просто гоночная игра, это настоящее погружение в мир скорости и адреналина. Графика в этой игре поражает своей реалистичностью и детализацией. Вы будете ощущать каждую кривую, каждое ускорение и торможение, словно находитесь за рулем настоящего спортивного автомобиля.


Выбор автомобилей в игре впечатляет: более 100 мировых брендов ждут вас. Вы можете настраивать и тюнинговать свой автомобиль, чтобы он соответствовал вашим предпочтениям и стилю гонки. Скорость и мощность в ваших руках, и вы сможете доминировать на трассе, превосходя своих соперников.


Гонки в "Drift for Life" не только проверяют ваши навыки вождения, но и дарят незабываемые моменты адреналина. Участвуйте в соревнованиях против игроков из разных уголков мира, покажите свое мастерство и станьте настоящим гонщиком.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Drift life (Мод, Много денег) 1.3.1 взлом

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1.3 Гб
Ссылка 2
1.3 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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