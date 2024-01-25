Stunt Bike Extreme (Мод меню) 0.505
Stunt Bike Extreme - это настоящий взрыв адреналина на двух колесах! Готовы ли вы к высокооктановому мотохаосу? Эта напряженная гоночная игра переносит вас в мир мотокросса, полный безумных трюков и безрассудных соревнований.
Соревнуйтесь на самых экстремальных трассах, полных смелых прыжков, сальто и переворотов. В "Stunt Bike Extreme" вам предстоит сразиться с опытными соперниками, готовыми на все ради победы. Ваш мотоцикл станет вашим верным спутником в этой опасной гонке.
Что делает эту игру настолько захватывающей? Это не только динамичный геймплей, но и возможность создавать собственные трюковые комбинации, делая каждую гонку уникальной. Вы можете выбрать различные трассы, от горных вершин до городских улиц, и доказать свое мастерство везде.
mod v1
- Мод меню
- Разблокировать велосипеды
- Разблокировать предметы
mod v2
- Бесконечные деньги
Скачать Stunt Bike Extreme (Мод меню) 0.505 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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