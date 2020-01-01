Описание

Idle Racer - Tap, Merge & Race - это захватывающая гибридная игра, которая сочетает в себе элементы гонок и головоломки с слиянием. В этой игре игрокам предстоит участвовать в захватывающих гонках, чтобы занять первое место, и одновременно комбинировать одинаковые элементы для улучшения своего автомобиля.





Главная цель игры - достичь первого места в соревнованиях, опережая остальных конкурентов. Для этого вам потребуется сочетать и объединять одинаковые элементы, пополняя свою ресурсную базу. Вы также сможете открывать новые варианты запчастей и заменять старые детали внутри вашего автомобиля на лучшие, что даст вам преимущество на трассе и улучшит характеристики вашего автомобиля.