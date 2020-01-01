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Idle Racer — 3D машины и гонки (Мод, Много денег)

Idle Racer — 3D машины и гонки (Мод, Много денег) 0.9.156

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Версия:
0.9.156
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 782
Скриншоты
Описание

Idle Racer - Tap, Merge & Race - это захватывающая гибридная игра, которая сочетает в себе элементы гонок и головоломки с слиянием. В этой игре игрокам предстоит участвовать в захватывающих гонках, чтобы занять первое место, и одновременно комбинировать одинаковые элементы для улучшения своего автомобиля.


Главная цель игры - достичь первого места в соревнованиях, опережая остальных конкурентов. Для этого вам потребуется сочетать и объединять одинаковые элементы, пополняя свою ресурсную базу. Вы также сможете открывать новые варианты запчастей и заменять старые детали внутри вашего автомобиля на лучшие, что даст вам преимущество на трассе и улучшит характеристики вашего автомобиля.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Racer — 3D машины и гонки (Мод, Много денег) v0.9.156 MOD APK

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Скачать Idle Racer — 3D машины и гонки (Мод, Много денег) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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