Версия:
0.9.156
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Обновлено:
Вчера, 13:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 782
Описание
Idle Racer - Tap, Merge & Race - это захватывающая гибридная игра, которая сочетает в себе элементы гонок и головоломки с слиянием. В этой игре игрокам предстоит участвовать в захватывающих гонках, чтобы занять первое место, и одновременно комбинировать одинаковые элементы для улучшения своего автомобиля.
Главная цель игры - достичь первого места в соревнованиях, опережая остальных конкурентов. Для этого вам потребуется сочетать и объединять одинаковые элементы, пополняя свою ресурсную базу. Вы также сможете открывать новые варианты запчастей и заменять старые детали внутри вашего автомобиля на лучшие, что даст вам преимущество на трассе и улучшит характеристики вашего автомобиля.
Информация о модах
Много денег
Показать полностью
Скачать Idle Racer — 3D машины и гонки (Мод, Много денег) v0.9.156 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer