Line Race: Police Pursuit - это захватывающая казуальная гоночная игра, которая обязательно понравится всем фанатам адреналиновых гонок и погонь. Если вы увлекаетесь играми, в которых нужно гонять на максимальной скорости и уворачиваться от полицейских, то эта игра - именно для вас.
Главной целью в Line Race: Police Pursuit является участие в захватывающих гонках, где вы будете управлять своим автомобилем в одиночку. Однако вас будет преследовать полицейские машины, и ваша задача - избегать их путем умелых маневров и уворачивания.
Игра предоставляет возможность играть в автономном режиме, что означает, что вы можете наслаждаться ею в любое удобное время и в любом месте, даже без доступа к интернету. Это идеальный способ скоротать время и проверить свои навыки вождения.
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Скачать Line Race: Уличные Гонки (Мод, Много денег) v1.9.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.