Описание

Line Race: Police Pursuit - это захватывающая казуальная гоночная игра, которая обязательно понравится всем фанатам адреналиновых гонок и погонь. Если вы увлекаетесь играми, в которых нужно гонять на максимальной скорости и уворачиваться от полицейских, то эта игра - именно для вас.





Главной целью в Line Race: Police Pursuit является участие в захватывающих гонках, где вы будете управлять своим автомобилем в одиночку. Однако вас будет преследовать полицейские машины, и ваша задача - избегать их путем умелых маневров и уворачивания.





Игра предоставляет возможность играть в автономном режиме, что означает, что вы можете наслаждаться ею в любое удобное время и в любом месте, даже без доступа к интернету. Это идеальный способ скоротать время и проверить свои навыки вождения.