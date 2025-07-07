android-1.ru / Игры / Гонки / Line Race: Уличные Гонки (Мод, Много денег)
Line Race: Уличные Гонки (Мод, Много денег)

Line Race: Уличные Гонки (Мод, Много денег) v1.9.2

10
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.9.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 254
Описание

Line Race: Police Pursuit - это захватывающая казуальная гоночная игра, которая обязательно понравится всем фанатам адреналиновых гонок и погонь. Если вы увлекаетесь играми, в которых нужно гонять на максимальной скорости и уворачиваться от полицейских, то эта игра - именно для вас.


Главной целью в Line Race: Police Pursuit является участие в захватывающих гонках, где вы будете управлять своим автомобилем в одиночку. Однако вас будет преследовать полицейские машины, и ваша задача - избегать их путем умелых маневров и уворачивания.


Игра предоставляет возможность играть в автономном режиме, что означает, что вы можете наслаждаться ею в любое удобное время и в любом месте, даже без доступа к интернету. Это идеальный способ скоротать время и проверить свои навыки вождения.


Информация о модах
  • Множитель заработка денег
  • Деньги не уменьшаются
  • Навязчивая реклама удалена
Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Line Race: Уличные Гонки (Мод, Много денег) v1.9.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Line Race: Уличные Гонки (Мод, Много денег) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Развивающие игры для детей 3+ (Мод, Unlocked)
Развивающие игры для детей 3+ (Мод, Unlocked)
Version: 3.2
Drift life (Мод, Много денег)
Drift life (Мод, Много денег)
Version: 1.5.2
Stunt Bike Extreme (Мод меню)
Stunt Bike Extreme (Мод меню)
Version: 0.535
Lethal Corp: Space Horror Game (Полная версия)
Lethal Corp: Space Horror Game (Полная версия)
Version: 0.0.1
Wizard of Legend (Полная версия)
Wizard of Legend (Полная версия)
Version: 1.24.30008
Alien: Isolation (Полная версия)
Alien: Isolation (Полная версия)
Version: 1.4.1RC1
XCOM 2 Collection (Полная версия)
XCOM 2 Collection (Полная версия)
Version: 1.5.5RC2
Company of Heroes (Полная версия)
Company of Heroes (Полная версия)
Version: 1.7.1RC5

Отзывы о Line Race: Уличные Гонки (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив