Нет ничего веселее, чем футбол и вождение? Встречайте Oxide Racers, первую мобильную игру, которая сочетает в себе эти две функции. Oxide Racers — это веселая и захватывающая игра в жанре «три в ряд», в которой вы играете за гонщика и сражаетесь со своими противниками на настраиваемых футбольных полях.





Oxide Racers отличается уникальным и захватывающим геймплеем, который заставляет вас возвращаться снова и снова. Кроме того, наши уровни предназначены для того, чтобы поддерживать ваши навыки на высоте, бросая вам вызов в новых сценариях по мере вашего продвижения в рейтинге. Играйте со своего телефона или планшета и выходите в онлайн, чтобы бросить вызов своим друзьям в живых PvP-матчах с потрясающими визуальными эффектами и инновационным игровым процессом!