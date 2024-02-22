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турбо-лига (Мод, Unlocked)

турбо-лига (Мод, Unlocked) 2.9

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Версия:
2.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Zero Four LLC
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
559

Нет ничего веселее, чем футбол и вождение? Встречайте Oxide Racers, первую мобильную игру, которая сочетает в себе эти две функции. Oxide Racers — это веселая и захватывающая игра в жанре «три в ряд», в которой вы играете за гонщика и сражаетесь со своими противниками на настраиваемых футбольных полях.


Oxide Racers отличается уникальным и захватывающим геймплеем, который заставляет вас возвращаться снова и снова. Кроме того, наши уровни предназначены для того, чтобы поддерживать ваши навыки на высоте, бросая вам вызов в новых сценариях по мере вашего продвижения в рейтинге. Играйте со своего телефона или планшета и выходите в онлайн, чтобы бросить вызов своим друзьям в живых PvP-матчах с потрясающими визуальными эффектами и инновационным игровым процессом!


Скриншоты

Информация о модах

Все автомобили разблокированы

VIP


ВНИМАНИЕ: поскольку игра является моддингом, она не работает в многопользовательском (онлайн) разделе, и вы можете играть только в одиночку.

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Скачать турбо-лига (Мод, Unlocked) 2.9 взлом

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Скачать турбо-лига (Мод, Unlocked) 225 Мб Ссылка 2 225 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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