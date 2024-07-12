Описание

XCOM 2 Collection - это захватывающая игра, которая переносит игроков в мир, где Земля находится под контролем пришельцев. Пришельцы обещают радужное будущее тем, кто подчинится их порядку, но подавляют любое инакомыслие среди несогласных. На задворках мира собираются отряды XCOM, чтобы начать глобальное сопротивление и вернуть планету человечеству.





Игра предоставляет игрокам возможность совершить разовую покупку, включающую в себя XCOM 2: War of the Chosen и четыре DLC-пакета. Это означает, что вы получаете полноценный опыт игры без каких-либо дополнительных встроенных покупок.





Игра позволяет вам возглавить сопротивление против пришельцев, разрабатывать стратегии, командовать отрядами и принимать важные решения для спасения человечества. XCOM 2 Collection предлагает захватывающий сюжет и стратегические бои, которые не оставят вас равнодушными.