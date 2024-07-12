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XCOM 2 Collection (Полная версия)

XCOM 2 Collection (Полная версия) 1.5.5RC2

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Версия:
1.5.5RC2
Требования:
Android 9
Разработчик:
Feral Interactive
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 3.6 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 973
Скриншоты
Описание

XCOM 2 Collection - это захватывающая игра, которая переносит игроков в мир, где Земля находится под контролем пришельцев. Пришельцы обещают радужное будущее тем, кто подчинится их порядку, но подавляют любое инакомыслие среди несогласных. На задворках мира собираются отряды XCOM, чтобы начать глобальное сопротивление и вернуть планету человечеству.


Игра предоставляет игрокам возможность совершить разовую покупку, включающую в себя XCOM 2: War of the Chosen и четыре DLC-пакета. Это означает, что вы получаете полноценный опыт игры без каких-либо дополнительных встроенных покупок.


Игра позволяет вам возглавить сопротивление против пришельцев, разрабатывать стратегии, командовать отрядами и принимать важные решения для спасения человечества. XCOM 2 Collection предлагает захватывающий сюжет и стратегические бои, которые не оставят вас равнодушными.


Информация о модах

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать XCOM 2 Collection (Полная версия) v1.5.5RC2 MOD APK

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Скачать XCOM 2 Collection (Полная версия) 3.6 Гб Ссылка 2 3.6 Гб
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Старые версии XCOM 2 Collection
Version 1.5.4RC2 Version TG 1.5.4RC2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о XCOM 2 Collection (Полная версия)


Комментарии (3)
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Вова
Вова 21 февраля 2025 06:31
Не работает на 15 андроиде
0
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Алексей
Алексей 3 марта 2024 20:41
Всё отлично, спасибо.
+3
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Дмитрий Вершинин
Дмитрий Вершинин 17 января 2024 15:53
Файл повреждён
Даже sai не может осилить
+1
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