Piano Tiles 2™ - игра на рояле (Мод, Много денег) 1.4.27
Версия:
1.4.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kooapps Games | Fun Arcade and Casual Action Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:05
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
348
Piano Tiles 2 - это захватывающая музыкальная игра, которая позволяет вам пережить уникальный музыкальный опыт и почувствовать себя настоящим пианистом из будущего. В этой игре вам предстоит выбирать из впечатляющего музыкального каталога и играть на фортепиано, нажимая на соответствующие ноты, чтобы заработать очки и создать великолепные музыкальные произведения.
Игра предлагает разнообразную музыку, которую вы можете выбрать и включить, чтобы исполнить. Ваша задача - следовать указаниям и нажимать на ноты в музыкальной композиции в нужный момент. Чем точнее и быстрее вы выполняете задания, тем больше очков вы зарабатываете.
Информация о модах
Неограниченные деньги
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