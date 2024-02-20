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Bonetale (Мод, Unlocked)

Bonetale (Мод, Unlocked) 1.6.0.2

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23
Скачать (84 Мб)
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Версия:
1.6.0.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Woloned
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
35 106

Bonetale представляет собой захватывающую игру с классическим 2D-пиксельным визуальным стилем, который оживляет ностальгические воспоминания и привлекает игроков своей простотой и очарованием. Однако за этой классической графикой скрываются мощные улучшения, которые придают игре более глубокий и качественный игровой опыт. Погрузившись в игровой мир Bonetale, игроки воплотятся в роли загадочного скелета, исследуя пространство, наполненное тайнами и новыми вдохновениями.


Помимо захватывающих боевых функций, Bonetale предлагает множество других увлекательных возможностей. Игроки могут насладиться разнообразными игровыми механиками, погружаясь в захватывающие приключения и разгадывая загадки. Необычный игровой процесс и уникальный сюжет делают каждый игровой сеанс неповторимым и захватывающим.


Присоединитесь к увлекательному путешествию в мире Bonetale, где каждый шаг принесет вам новые открытия и вызовы. Откройте для себя мир загадок и приключений, ожидающих вас в этой захватывающей игре, и станьте частью увлекательной истории, которая оставит незабываемые впечатления.


Скриншоты

Информация о модах

  • Неограниченный опыт
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 Теги темы: Unlocked, Пиксельная

Скачать Bonetale (Мод, Unlocked) 1.6.0.2 взлом

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Скачать Bonetale (Мод, Unlocked) 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

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