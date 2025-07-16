Food Island: Cook & Restaurant (Мод меню) v1.0.16
Добро пожаловать на Food Island - удивительный тропический остров, где вы станете шеф-поваром своего собственного ресторана! В этой захватывающей игре вы сможете принимать заказы от милых мультяшных клиентов, готовить разнообразные и вкусные блюда и удивлять своих посетителей своим мастерством.
Разблокируйте новые рецепты, улучшайте свои кулинарные навыки и превратите свою маленькую закусочную на пляже в процветающую ресторанную империю! Используйте специальные кулинарные способности и предметы, чтобы ускорить приготовление блюд и сделать их еще вкуснее. С Food Island вы сможете погрузиться в атмосферу тропического острова, наслаждаться очаровательной графикой и безумным процессом приготовления пищи. Проявите свой талант шеф-повара и превратите свою мечту в реальность!
- Мод меню
- Неограниченная валюта
- Неограниченная энергия
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Внимание▶
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