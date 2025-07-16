android-1.ru / Игры / Аркады / Food Island: Cook & Restaurant (Мод меню)
Food Island: Cook & Restaurant (Мод меню)

Food Island: Cook & Restaurant (Мод меню) v1.0.16

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TAAP GAME STUDIO
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:25
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 142 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
267
Описание

Добро пожаловать на Food Island - удивительный тропический остров, где вы станете шеф-поваром своего собственного ресторана! В этой захватывающей игре вы сможете принимать заказы от милых мультяшных клиентов, готовить разнообразные и вкусные блюда и удивлять своих посетителей своим мастерством.


Разблокируйте новые рецепты, улучшайте свои кулинарные навыки и превратите свою маленькую закусочную на пляже в процветающую ресторанную империю! Используйте специальные кулинарные способности и предметы, чтобы ускорить приготовление блюд и сделать их еще вкуснее. С Food Island вы сможете погрузиться в атмосферу тропического острова, наслаждаться очаровательной графикой и безумным процессом приготовления пищи. Проявите свой талант шеф-повара и превратите свою мечту в реальность!


Информация о модах
  • Мод меню
  • Неограниченная валюта
  • Неограниченная энергия
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Food Island: Cook & Restaurant (Мод меню) v1.0.16 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Food Island: Cook & Restaurant (Мод меню) 142 Мб Ссылка 2 142 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Farm War Empires - Merge Plant (Мод, Много денег)
Farm War Empires - Merge Plant (Мод, Много денег)
Version: 1.0.6
Вождение автомобиля 2025 (Мод, Много денег)
Вождение автомобиля 2025 (Мод, Много денег)
Version: 4.7.1
Paper Trail NETFLIX (Полная версия)
Paper Trail NETFLIX (Полная версия)
Version: 3430
Разрушение соседнего дома (Полная версия)
Разрушение соседнего дома (Полная версия)
Version: 1.4.3
Фабрика Кукол Монстров 1 (Полная версия)
Фабрика Кукол Монстров 1 (Полная версия)
Version: 1.1.0
VT Harmony - Визуальный роман (Мод, Премиум)
VT Harmony - Визуальный роман (Мод, Премиум)
Version: 1.12.22
Dino & Fossil Hunter Tap Idle (Мод, Мощность)
Dino & Fossil Hunter Tap Idle (Мод, Мощность)
Version: 0.12.6
PBA Bowling Challenge (Мод, Много денег)
PBA Bowling Challenge (Мод, Много денег)
Version: 3.14.0

Отзывы о Food Island: Cook & Restaurant (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив