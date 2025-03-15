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Nightmares: симулятор ужасов (Мод меню)

Nightmares: симулятор ужасов (Мод меню) 0.1.0

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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AlexPlay LLC
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 953
Скриншоты
Описание

Зачем играть в Nightmares, спросите вы? Вы сможете исследовать ночь и ее многочисленные тайны, напугать своих друзей и семью (если они еще не напуганы) уникальными локациями и страшными персонажами, разработать свои собственные стратегии и многое другое!


Не так много игр позволяют вам почувствовать себя призраком или клоуном. Эта игра одна из них. Так что, если вы хотите пережить этот опыт, или если последнее, что вы хотите, это сыграть еще одну игру в этом месяце, присоединяйтесь к нам сейчас! С Nightmares вы играете не только в темноте ночи, но и каждую ночь. Игра открывает новые приключения каждый раз, когда в нее играют. Что может быть лучше, чем это?


Информация о модах

[ Меню игрока ]

  • Множитель валюты (при разрушении дома)
  • Объявления не куплены (IAP)
  • Посох Золотой Луны куплен (IAP)
  • Посох опустошитель куплен (IAP)
  • x2 Урон всегда включен
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Nightmares: симулятор ужасов (Мод меню) v0.1.0 MOD APK

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Скачать Nightmares: симулятор ужасов (Мод меню) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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