Horizon Driving Simulator - кажется предлагает игрокам захватывающий опыт управления автомобилем в обширном открытом мире, где можно исследовать различные локации и принимать участие в гонках и испытаниях. Сосредоточение игры на графике и анимации говорит о том, что разработчики уделяют большое внимание деталям и стремятся создать реалистичный виртуальный опыт вождения.





Большой выбор автомобилей и обширная система их развития предлагает игрокам не только адреналин от скоростных заездов, но и глубокую систему прокачки и кастомизации. Игроки могут улучшать свои машины, подбирая различные запчасти и тюнингуя их для повышения производительности и изменения внешнего вида. Такой подход позволяет каждому пользователю создать уникальный автомобиль, который будет отражать его вкусы и стиль вождения.



