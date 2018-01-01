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Horizon Driving Simulator (Мод, Много денег)

Horizon Driving Simulator (Мод, Много денег) 0.14.2

4
1
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
JM Game Studios
Версия:
0.14.2
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.jmgamestudios.horizon.driving.simulator
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
2 982

Horizon Driving Simulator - кажется предлагает игрокам захватывающий опыт управления автомобилем в обширном открытом мире, где можно исследовать различные локации и принимать участие в гонках и испытаниях. Сосредоточение игры на графике и анимации говорит о том, что разработчики уделяют большое внимание деталям и стремятся создать реалистичный виртуальный опыт вождения.


Большой выбор автомобилей и обширная система их развития предлагает игрокам не только адреналин от скоростных заездов, но и глубокую систему прокачки и кастомизации. Игроки могут улучшать свои машины, подбирая различные запчасти и тюнингуя их для повышения производительности и изменения внешнего вида. Такой подход позволяет каждому пользователю создать уникальный автомобиль, который будет отражать его вкусы и стиль вождения.



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Информация о модах

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Скачать Horizon Driving Simulator (Мод, Много денег) 0.14.2 взлом

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Скачать Horizon Driving Simulator (Мод, Много денег)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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