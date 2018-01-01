Каждая трасса в Race This проработана до мельчайших деталей, предлагая уникальные препятствия, повороты и прямые участки для демонстрации своего вождения на пределе. От горных дорог с крутыми изгибами до городских улиц с их оживленным движением – каждый уровень представляет собой уникальное испытание для ваших навыков вождения.





Кроме того, игра "Race This" предлагает обширный гараж, где игроки могут выбирать из десятков автомобилей разных классов и брендов. Хотите гоночный болид или мощный спорткар? В этой игре каждый найдет машину по вкусу. И, разумеется, у вас будет возможность модификации и улучшения своего автомобиля, чтобы он был еще быстрее, мощнее и красивее. Для тех, кто ищет дополнительные вызовы, "Race This" предлагает ряд режимов гонок, включая тайм-атаки, дуэли один на один, гонки с препятствиями и многие другие. Соревнования с друзьями или игроками со всего мира сделают ваш опыт игры еще более увлекательным.





Графика и звук в "Race This" на высшем уровне. Детализация машин, реалистичность окружающего мира и потрясающие звуковые эффекты погружают в атмосферу настоящих гонок. Каждый скрип тормозов, рев мотора и визг шин делают вас частью этого захватывающего мира скорости и соревнований.