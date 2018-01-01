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Race This! (Мод, Без рекламы)

Race This! (Мод, Без рекламы) 1.1.18

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
VOODOO
Версия:
1.1.18
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 280 Мб
id приложения:
se.raketspel.racethis
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
958

Каждая трасса в Race This проработана до мельчайших деталей, предлагая уникальные препятствия, повороты и прямые участки для демонстрации своего вождения на пределе. От горных дорог с крутыми изгибами до городских улиц с их оживленным движением – каждый уровень представляет собой уникальное испытание для ваших навыков вождения.


Кроме того, игра "Race This" предлагает обширный гараж, где игроки могут выбирать из десятков автомобилей разных классов и брендов. Хотите гоночный болид или мощный спорткар? В этой игре каждый найдет машину по вкусу. И, разумеется, у вас будет возможность модификации и улучшения своего автомобиля, чтобы он был еще быстрее, мощнее и красивее. Для тех, кто ищет дополнительные вызовы, "Race This" предлагает ряд режимов гонок, включая тайм-атаки, дуэли один на один, гонки с препятствиями и многие другие. Соревнования с друзьями или игроками со всего мира сделают ваш опыт игры еще более увлекательным.


Графика и звук в "Race This" на высшем уровне. Детализация машин, реалистичность окружающего мира и потрясающие звуковые эффекты погружают в атмосферу настоящих гонок. Каждый скрип тормозов, рев мотора и визг шин делают вас частью этого захватывающего мира скорости и соревнований.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Race This! (Мод, Без рекламы) 1.1.18 взлом

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280 Мб
Ссылка 2
280 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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