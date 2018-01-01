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Real Car Driving: Race City 3D (Мод, Много денег)

Real Car Driving: Race City 3D (Мод, Много денег) 1.7.5

7
2
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Botanica Global
Версия:
1.7.5
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.v06.car.driving.mega.city
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
2 591

Real Car Driving: Race City 3D — это не просто гонка, это настоящее погружение в мир автомобильных испытаний на улицах виртуального города. Если вы искали симулятор, где можно не только гонять на полной скорости, но и ощутить всю сложность управления различными автомобилями, то этот проект создан именно для вас.


Один из главных акцентов игры — это реалистичность. Благодаря качественной графике и анимации, вы можете почувствовать каждый поворот, каждый неровность на дороге. Управление машиной здесь также требует определенных навыков, потому что поведение автомобиля меняется в зависимости от выбранной модели и улучшений, которые вы в него внесли.


Но что действительно делает этот проект особенным — это множество разнообразных заданий. От гонок на время до сложных миссий с выполнением определенных трюков. Каждое завершенное испытание не только приближает вас к званию лучшего гонщика, но и дарит вам уникальные запчасти для улучшения вашего автомобиля. Элемент коллекционирования добавляет игре глубины и мотивирует продолжать участвовать в соревнованиях.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Real Car Driving: Race City 3D (Мод, Много денег) 1.7.5 взлом

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Скачать Real Car Driving: Race City 3D (Мод, Много денег) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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