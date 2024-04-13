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Off Road: Гонки по бездорожью (Мод, Много денег)

Off Road: Гонки по бездорожью (Мод, Много денег) 2.18.1

Проявите свой водительский талант на сложных ландшафтах
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Версия:
2.18.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
Ararat Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 676 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
40 433
Скриншоты
Описание

Off Road - это свободное королевство на сложных землях. Игроки, которые заинтересованы в покорении бездорожья на прекрасных суперкарах, не должны игнорировать эту чрезвычайно привлекательную и увлекательную игру. Теперь вы можете совершенствоваться и безгранично проявлять свой водительский талант, когда вы ступите на эту поездку по бездорожью. Вы будете шагать по пейзажам диких гор и холмов, на пути которых постоянно появляются препятствия.


Этот бой считается наиболее подходящим для тех, кто хочет покорить мир природы. Хотя в большинстве игр, связанных с автомобилями, происходят скоростные сражения с противниками на трассе, Off Road решили выбрать другой путь для победы. Вы будете один в этой игре, и место, куда вы отправитесь, не будет иметь заранее написанного сценария, но все будет зависеть только от вашей острой интуиции и интеллекта.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

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