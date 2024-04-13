Описание

Off Road - это свободное королевство на сложных землях. Игроки, которые заинтересованы в покорении бездорожья на прекрасных суперкарах, не должны игнорировать эту чрезвычайно привлекательную и увлекательную игру. Теперь вы можете совершенствоваться и безгранично проявлять свой водительский талант, когда вы ступите на эту поездку по бездорожью. Вы будете шагать по пейзажам диких гор и холмов, на пути которых постоянно появляются препятствия.





Этот бой считается наиболее подходящим для тех, кто хочет покорить мир природы. Хотя в большинстве игр, связанных с автомобилями, происходят скоростные сражения с противниками на трассе, Off Road решили выбрать другой путь для победы. Вы будете один в этой игре, и место, куда вы отправитесь, не будет иметь заранее написанного сценария, но все будет зависеть только от вашей острой интуиции и интеллекта.