Bus Simulator 2023 (Много денег) 1.22.1
Bus Simulator 2023 — реалистично имитирует вождение автобуса. Вождение автобуса с реалистичным симулятором даст игрокам лучшее понимание того, каково это работать в отрасли, а реалистичная 3D-графика игры позволит им освоиться. Механика сравнима с механикой Bus Simulator City Ride. Bus Simulator 2023 — это самая точная симуляция вождения автобуса благодаря точному физическому управлению.
Игроки могут исследовать и ездить по двадцати городам по всему миру, и в будущих обновлениях их станет больше. Bus Simulator 2023 — самый аутентичный опыт вождения автобуса, который перенесет вас на улицы Лос-Анджелеса или на склоны Сибири. В ней вы впервые садитесь за руль настоящего автобуса. В этой игре вам предстоит испытать себя водителем автобуса. У вас есть достаточно времени, чтобы пройти различные маршруты, соблюдая установленное ограничение скорости и избегая столкновений с другими транспортными средствами или препятствиями.
- МЕНЮ МОДОВ
- 0 Цена получена наличными
- 0 Цена получена вместе с монетой
- Удалить перезарядку (без ожидания карты)
- Убрать рекламу
Примечание . После установки игры вручную включите «Не показывать всплывающие окна» в разделе «Информация о приложении», иначе игра вылетит.
Выполните следующие действия: Информация о приложении > Другие разрешения. Отображение всплывающего окна.
MOD V2
- Бесконечные деньги
- Разблокированы все автобусы
- Вы начинаете игру как VIP, то есть особый участник.
Скачать Bus Simulator 2023 (Много денег) 1.22.1 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство