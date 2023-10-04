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Bus Simulator 2023 (Много денег)

Bus Simulator 2023 (Много денег) 1.22.1

59
10
Скачать (1.1 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Ovidiu Pop
Версия:
1.22.1
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
id приложения:
com.Ovilex.BusSimulator2023
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
59
Комментарии:
2
Просмотров:
22 009

Bus Simulator 2023 — реалистично имитирует вождение автобуса. Вождение автобуса с реалистичным симулятором даст игрокам лучшее понимание того, каково это работать в отрасли, а реалистичная 3D-графика игры позволит им освоиться. Механика сравнима с механикой Bus Simulator City Ride. Bus Simulator 2023 — это самая точная симуляция вождения автобуса благодаря точному физическому управлению.


Игроки могут исследовать и ездить по двадцати городам по всему миру, и в будущих обновлениях их станет больше. Bus Simulator 2023 — самый аутентичный опыт вождения автобуса, который перенесет вас на улицы Лос-Анджелеса или на склоны Сибири. В ней вы впервые садитесь за руль настоящего автобуса. В этой игре вам предстоит испытать себя водителем автобуса. У вас есть достаточно времени, чтобы пройти различные маршруты, соблюдая установленное ограничение скорости и избегая столкновений с другими транспортными средствами или препятствиями. 


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • 0 Цена получена наличными
  • 0 Цена получена вместе с монетой
  • Удалить перезарядку (без ожидания карты)
  • Убрать рекламу

Примечание . После установки игры вручную включите «Не показывать всплывающие окна» в разделе «Информация о приложении», иначе игра вылетит.

Выполните следующие действия: Информация о приложении > Другие разрешения. Отображение всплывающего окна.



MOD V2

  • Бесконечные деньги
  • Разблокированы все автобусы
  • Вы начинаете игру как VIP, то есть особый участник.
 Теги темы: Много денег

Скачать Bus Simulator 2023 (Много денег) 1.22.1 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 1.1 Гб MOD V1 (Ссылка 2) 1.1 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Bus Simulator 2023 (Много денег)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 4 октября 2023 17:12
Глеб, Это надо делать по инструкции, что указана в описании, скачиваете apk, потом zip и далее по инструкции
+1
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Глеб
Глеб 4 октября 2023 13:20
Мод в виде zip архива, я скачал, распаковал, и я нашел там все файлы кроме приложения. Ужас
0
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