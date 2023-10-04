Bus Simulator 2023 — реалистично имитирует вождение автобуса. Вождение автобуса с реалистичным симулятором даст игрокам лучшее понимание того, каково это работать в отрасли, а реалистичная 3D-графика игры позволит им освоиться. Механика сравнима с механикой Bus Simulator City Ride. Bus Simulator 2023 — это самая точная симуляция вождения автобуса благодаря точному физическому управлению.





Игроки могут исследовать и ездить по двадцати городам по всему миру, и в будущих обновлениях их станет больше. Bus Simulator 2023 — самый аутентичный опыт вождения автобуса, который перенесет вас на улицы Лос-Анджелеса или на склоны Сибири. В ней вы впервые садитесь за руль настоящего автобуса. В этой игре вам предстоит испытать себя водителем автобуса. У вас есть достаточно времени, чтобы пройти различные маршруты, соблюдая установленное ограничение скорости и избегая столкновений с другими транспортными средствами или препятствиями.