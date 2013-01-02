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Space Agency 2138

Space Agency 2138 2.9.0

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Версия:
2.9.0
Требования:
Android 8.0 и выше
Разработчик:
Nooleus
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 083
Скриншоты
Описание

В Space Agency 2138 игрокам предоставляется уникальная возможность вступить в увлекательное приключение строительства и создания массивных ракет, предназначенных для эксплорации и исследования космических просторов. Каждая ракета проектируется с особой тщательностью и вниманием к деталям, что позволяет игрокам использовать множество различных процессов производства и установки для достижения желаемого результата.


Важным аспектом игры является индивидуальный подход к созданию ракет. Каждый игрок имеет возможность воплотить свое творчество и дизайн, формируя уникальные формы и конструкции ракет в соответствии с собственными представлениями и задачами. Это открывает перед игроками неограниченные возможности для творчества и инноваций, позволяя создавать ракеты, которые лучше всего соответствуют их потребностям и целям.


Приключение в Space Agency 2138 обещает быть захватывающим и увлекательным, ведь игроки смогут отправиться на новые земли и исследовать их самым инновационным и передовым способом. Эксплорация космических просторов станет доступной благодаря собственным усилиям игроков и их умению создавать уникальные ракеты, способные осуществлять самые амбициозные путешествия.


Информация о модах

Полная версия игры

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