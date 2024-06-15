android-1.ru / Игры / Симуляторы / IdleOn - The Idle RPG (Полная версия)
IdleOn - The Idle RPG (Полная версия)

IdleOn - The Idle RPG (Полная версия) 2.10.0

0
0
Скачать (102 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LavaFlame2
Версия:
2.10.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1

IdleOn! - The Idle Game MMO — это замечательный пиксельный проект, созданный для поклонников многопользовательских онлайн-игр. В этом увлекательном мире игроки могут создавать свои собственные гильдии приключенцев, которые не только занимаются повседневными делами на базе, но и отправляются в захватывающие рейды по подземельям в поисках сокровищ и сражений с боссами.


Особую прелесть игре придают совместные путешествия с другими игроками, что делает процесс еще более увлекательным и непредсказуемым. В IdleOn! каждый найдет для себя что-то интересное благодаря огромному разнообразию контента, будь то исследования, сражения или выполнение разнообразных заданий.


Игроки могут наслаждаться глубоким и многослойным игровым процессом, который включает в себя все, что можно ожидать от проекта такого уровня: создание и развитие персонажей, участие в массовых сражениях, кооперативные задачи и многое другое. IdleOn! - The Idle Game MMO предлагает уникальное сочетание традиционного MMO-опыта с элементами idle-игр, что позволяет игрокам расслабиться и получать удовольствие от игрового процесса в любое время.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать IdleOn - The Idle RPG (Полная версия) 2.10.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать IdleOn - The Idle RPG (Полная версия) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Producer: Choose your Star (Мод, Много денег)
Producer: Choose your Star (Мод, Много денег)
Версия: 2.65
Girlfriend Simulator (Полая версия)
Girlfriend Simulator (Полая версия)
Версия: 1.0.31
Waifu Chat (Мод, Много бриллиантов)
Waifu Chat (Мод, Много бриллиантов)
Версия: 1.6
Supermarket Manager Simulator (Мод деню)
Supermarket Manager Simulator (Мод деню)
Версия: 1.0.47
Devil, heart and possession (Мод, Премиум выборы)
Devil, heart and possession (Мод, Премиум выборы)
Версия: 1.0.1
Indian Vehicles Simulator 3d (Полная версия)
Indian Vehicles Simulator 3d (Полная версия)
Версия: 0.31
Legend of Kingdom (Мод меню)
Legend of Kingdom (Мод меню)
Версия: 1.18.0
100 Years War (Мод меню)
100 Years War (Мод меню)
Версия: 1.3.0

Отзывы о IdleOn - The Idle RPG (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив