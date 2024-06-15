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Alley Restaurant Tycoon (Мод меню)

Alley Restaurant Tycoon (Мод меню) 3.0.0

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Buff Studio Co.,Ltd.
Версия:
3.0.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Alley Restaurant Tycoon — это увлекательная видеоигра, которая погружает игроков в хаос и одновременно захватывающий мир ресторанного бизнеса. В роли подработника вы присоединяетесь к команде ресторана Soul Haven, известного своим уютом и аппетитной едой. Этот ресторан расположен недалеко от угла темного переулка, и его запахи привлекают множество клиентов, создавая атмосферу домашнего тепла и веселья.


Игроки сталкиваются с быстрым темпом и безумием обслуживания клиентов, ведь их так много. Ваша задача — справляться с потоком посетителей, удовлетворяя их запросы и обеспечивая высокое качество обслуживания. Каждое действие требует внимания и быстроты, чтобы создать идеальный баланс между скоростью и качеством. В процессе игры вы будете управлять персоналом, улучшать ресторан и расширять его возможности, чтобы превратить Soul Haven в лучший ресторан в округе.


Alley Restaurant Tycoon предлагает не только динамичный и насыщенный игровой процесс, но и возможность почувствовать себя настоящим ресторатором. Исследуйте запутанный мир ресторанного бизнеса, взаимодействуйте с коллегами и клиентами, управляйте всеми аспектами работы ресторана и стремитесь к успеху в этой захватывающей и весёлой игре.


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 Теги темы: Мод меню

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