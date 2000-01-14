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Tenants Simulator (Мод, Много алмазов)

Tenants Simulator (Мод, Много алмазов) 2.2.3

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SameDay Games
Версия:
2.2.3
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
277

Tenant Simulator — это игра, которая перенесет вас в мир недвижимости и бизнеса. Здесь вы станете землевладельцем, владеющим многоквартирными домами, и будете заниматься их управлением от покупки до аренды. Ремонтируйте квартиры, собирайте арендную плату, общайтесь с жильцами и стремитесь создать идеальное место для проживания.


Одним из ключевых преимуществ Tenant Simulator является его простой и интуитивно понятный геймплей. С помощью метода управления "нажми и перетащи" игроки легко могут управлять всеми аспектами своего бизнеса, не испытывая сложностей или неудобств. Кроме того, мультяшная 2D-графика придает игре очаровательный и привлекательный вид, который понравится как взрослым, так и детям.


Погрузитесь в захватывающий мир недвижимости и бизнеса с Tenant Simulator, где вас ждут увлекательные вызовы, возможности для творчества и стремление к успеху. Создайте свой идеальный мир недвижимости и станьте лучшим домовладельцем в этой захватывающей игре.



Скриншоты

Информация о модах

Неограниченный бриллиант

 Теги темы: Много алмазов

Скачать Tenants Simulator (Мод, Много алмазов) 2.2.3 взлом

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Скачать Tenants Simulator (Мод, Много алмазов) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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