Tenant Simulator — это игра, которая перенесет вас в мир недвижимости и бизнеса. Здесь вы станете землевладельцем, владеющим многоквартирными домами, и будете заниматься их управлением от покупки до аренды. Ремонтируйте квартиры, собирайте арендную плату, общайтесь с жильцами и стремитесь создать идеальное место для проживания.





Одним из ключевых преимуществ Tenant Simulator является его простой и интуитивно понятный геймплей. С помощью метода управления "нажми и перетащи" игроки легко могут управлять всеми аспектами своего бизнеса, не испытывая сложностей или неудобств. Кроме того, мультяшная 2D-графика придает игре очаровательный и привлекательный вид, который понравится как взрослым, так и детям.





Погрузитесь в захватывающий мир недвижимости и бизнеса с Tenant Simulator, где вас ждут увлекательные вызовы, возможности для творчества и стремление к успеху. Создайте свой идеальный мир недвижимости и станьте лучшим домовладельцем в этой захватывающей игре.



