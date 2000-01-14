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Drill and Collect - Idle Mine (Мод, Много денег)

Drill and Collect - Idle Mine (Мод, Много денег) 1.14.00

4
3
Скачать (160 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Apps Mobile Games
Версия:
1.14.00
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
tr.com.apps.drill.and.collect
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
3 576

В игре Drill and Collect Idle Mine игроки отправляются в увлекательное приключение в мир горнодобывающей индустрии. Погружаясь в роль инновационного шахтера, вы будете исследовать богатые недра Земли, открывая для себя не только руду и драгоценные камни, но и множество других ценных ресурсов.


Ваша задача — использовать различные виды бурового оборудования для добычи ресурсов. Вы будете копать, бурить и собирать грязь, руду и другие полезные ископаемые. Собранные ресурсы можно использовать для расширения вашей горнодобывающей империи, покупки нового оборудования и улучшения существующих технологий.


"Drill and Collect Idle Mine" отличается интересным и захватывающим геймплеем, который сочетает в себе элементы стратегии и управления. Вы будете принимать решения о том, где копать и какие ресурсы добывать, чтобы максимально эффективно использовать свое время и ресурсы.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесплатного обновления даже недостаточно.
  • Навязчивая реклама удалена.
 Теги темы: Много денег

Скачать Drill and Collect - Idle Mine (Мод, Много денег) 1.14.00 взлом

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Скачать Drill and Collect - Idle Mine (Мод, Много денег)
160 Мб
Ссылка 2
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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