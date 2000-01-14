В игре Drill and Collect Idle Mine игроки отправляются в увлекательное приключение в мир горнодобывающей индустрии. Погружаясь в роль инновационного шахтера, вы будете исследовать богатые недра Земли, открывая для себя не только руду и драгоценные камни, но и множество других ценных ресурсов.





Ваша задача — использовать различные виды бурового оборудования для добычи ресурсов. Вы будете копать, бурить и собирать грязь, руду и другие полезные ископаемые. Собранные ресурсы можно использовать для расширения вашей горнодобывающей империи, покупки нового оборудования и улучшения существующих технологий.





"Drill and Collect Idle Mine" отличается интересным и захватывающим геймплеем, который сочетает в себе элементы стратегии и управления. Вы будете принимать решения о том, где копать и какие ресурсы добывать, чтобы максимально эффективно использовать свое время и ресурсы.