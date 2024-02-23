Papo Town: World (мод, Unlocked) - Вы отправитесь в путешествие, полное открытий и веселья, где вы посетите виртуальный мир, полный приключений. Помогите своим новым друзьям регулировать процветающую экономику своей страны и наслаждайтесь бесчисленными заданиями, головоломками и мини-играми. С более чем 100+ миссиями вам будет чем заняться!





Испытайте жизнь с разных точек зрения в реальном мире с Papo Town! С более чем 100+ миссиями он предлагает невероятное количество удовольствия в течение нескольких часов игрового процесса. От дня до ночи, от здоровья и производства до статистики и налогов, игроки получат от этой игры все, что хотят.