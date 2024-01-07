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Elemental: 2DMMORPG (Мод Меню)

Elemental: 2DMMORPG (Мод Меню) 101

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
YoonGiHyun
Версия:
101
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 182 Мб
id приложения:
com.ykh.elemental
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
781

엘리멘탈: 2DMMORPG – это многопользовательская ролевая онлайн-игра, которая возвращает игроков к основам классических MMORPG. В этой игре игроки могут наслаждаться динамичным и вовлекающим игровым процессом, который отражает дух классических ролевых игр.


Одной из ключевых особенностей "엘리멘탈: 2DMMORPG" является система приобретения мощных предметов и способностей. Игроки могут исследовать игровой мир, сражаться с врагами и выполнять задания, чтобы заработать уникальные предметы и улучшить свои навыки. Это создает ощущение реального прогресса и достижения, поскольку каждый предмет и способность требуют усилий и труда для их получения.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод Меню
  • Множитель приобретенного золота
  • Множитель полученного опыта
  • Множитель приобретенных самоцветов
 Теги темы: Мод меню

Скачать Elemental: 2DMMORPG (Мод Меню) 101 взлом

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Скачать Elemental: 2DMMORPG (Мод Меню)
182 Мб
Ссылка 2
182 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Elemental: 2DMMORPG (Мод Меню)


Комментарии (1)
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Soha
Soha 7 января 2024 18:12
Не возможно зайти в игру ни одним предоставленные способом.
+2
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