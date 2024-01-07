Elemental: 2DMMORPG (Мод Меню) 101
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
YoonGiHyun
Версия:
101
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 22:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 182 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
1
Просмотров:
781
엘리멘탈: 2DMMORPG – это многопользовательская ролевая онлайн-игра, которая возвращает игроков к основам классических MMORPG. В этой игре игроки могут наслаждаться динамичным и вовлекающим игровым процессом, который отражает дух классических ролевых игр.
Одной из ключевых особенностей "엘리멘탈: 2DMMORPG" является система приобретения мощных предметов и способностей. Игроки могут исследовать игровой мир, сражаться с врагами и выполнять задания, чтобы заработать уникальные предметы и улучшить свои навыки. Это создает ощущение реального прогресса и достижения, поскольку каждый предмет и способность требуют усилий и труда для их получения.
Информация о модах
- Мод Меню
- Множитель приобретенного золота
- Множитель полученного опыта
- Множитель приобретенных самоцветов
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