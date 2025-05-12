Love Stories: Чат и свидание (Мод, Безлимитное все) 1.5.3
Создайте уникального персонажа и погрузитесь в мир романтических приключений
Романтика — это больше, чем игра. Love Stories: Virtual match — самая популярная в мире онлайн-игра для свиданий, которая помогает игрокам исследовать свои возможности, даже не выходя из дома.
Love Stories: Virtual match предлагает игрокам создать персонажа, а затем сыграть в игру о свиданиях, даже не выходя из дома. Это самая популярная в мире онлайн-игра для свиданий, которая помогает игрокам исследовать свои возможности, даже не выходя из дома. Попробуйте в свою очередь и найдите свою историю любви сегодня!
Вы тратите тысячи долларов и сотни часов в месяц на написание контента. Virtual Match — это красивый и масштабный романтический проект, в котором игроки традиционно получат очень впечатляющее разнообразие возможностей для реализации именно того пути развития, который на их взгляд предпочтительнее. Для начала они создадут себе персонажа. Здесь тоже все более чем хорошо.
- Неограниченные деньги
- Неограниченные монеты
- Неограниченная энергия
- Неограниченные предметы
Скачать Love Stories: Чат и свидание (Мод, Безлимитное все) v1.5.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.