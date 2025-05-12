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Love Stories: Чат и свидание (Мод, Безлимитное все)

Love Stories: Чат и свидание (Мод, Безлимитное все) 1.5.3

Создайте уникального персонажа и погрузитесь в мир романтических приключений
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Версия:
1.5.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
IP Valahanovich
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:42
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 336 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24 686
Скриншоты
Описание

Романтика — это больше, чем игра. Love Stories: Virtual match — самая популярная в мире онлайн-игра для свиданий, которая помогает игрокам исследовать свои возможности, даже не выходя из дома.


Love Stories: Virtual match предлагает игрокам создать персонажа, а затем сыграть в игру о свиданиях, даже не выходя из дома. Это самая популярная в мире онлайн-игра для свиданий, которая помогает игрокам исследовать свои возможности, даже не выходя из дома. Попробуйте в свою очередь и найдите свою историю любви сегодня!


Вы тратите тысячи долларов и сотни часов в месяц на написание контента. Virtual Match — это красивый и масштабный романтический проект, в котором игроки традиционно получат очень впечатляющее разнообразие возможностей для реализации именно того пути развития, который на их взгляд предпочтительнее. Для начала они создадут себе персонажа. Здесь тоже все более чем хорошо.



Информация о модах
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченные монеты
  • Неограниченная энергия
  • Неограниченные предметы
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 Теги темы: Новеллы

Скачать Love Stories: Чат и свидание (Мод, Безлимитное все) v1.5.3 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Love Stories: Чат и свидание (Мод, Безлимитное все)


Комментарии (2)
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Ria
Ria 15 августа 2023 20:42
Мод не работает , пишет что обновление не установлено так как есть конфликт с другими файлами (((
-2
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AnnaFox
AnnaFox 2 июня 2023 21:41
Мод работает 👍 но почему с половиной парней мне не начать чат, хотя раз сто уже свайпанула всех вправо?! 🥺
+3
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