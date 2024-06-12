Ellipse: Rocket Simulator (Мод, Бесплатные покупки) 0.7.9
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Astrelix
Версия:
0.7.9
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
16
Комментарии:
0
Просмотров:
8 105
Ellipse: Rocket Simulator предоставляет игрокам возможность создавать собственные ракеты в удобном и интуитивно понятном интерфейсе. Эта игра призвана позволить игрокам экспериментировать с разными конфигурациями ракет и понять основные принципы ракетостроения. Мастерски совмещая сложность и простоту использования, она подходит для игроков всех уровней навыков.
В Ellipse: Rocket Simulator вы можете легко создавать разнообразные дизайны ракет и исследовать, как они работают в условиях симуляции. Это открывает перед вами мир возможностей для творчества и экспериментов. Будьте готовы к захватывающему путешествию в мир ракетостроения, где ваша фантазия может воплотиться в реальность.
Информация о модах
- Расширение для бесплатной покупки (полная версия игры разблокирована)
Информация: Следуйте инструкциям меню.
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