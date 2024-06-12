Ellipse: Rocket Simulator предоставляет игрокам возможность создавать собственные ракеты в удобном и интуитивно понятном интерфейсе. Эта игра призвана позволить игрокам экспериментировать с разными конфигурациями ракет и понять основные принципы ракетостроения. Мастерски совмещая сложность и простоту использования, она подходит для игроков всех уровней навыков.





В Ellipse: Rocket Simulator вы можете легко создавать разнообразные дизайны ракет и исследовать, как они работают в условиях симуляции. Это открывает перед вами мир возможностей для творчества и экспериментов. Будьте готовы к захватывающему путешествию в мир ракетостроения, где ваша фантазия может воплотиться в реальность.