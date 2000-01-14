Добро пожаловать в Jurassic Dinosaur: Park Game - захватывающий мир динозавров, где вы становитесь управляющим собственным парком с древними чудовищами. В этой игре вы можете перенестись в эпоху динозавров и создать свой собственный уникальный парк, наполнив его разнообразными видами динозавров. Вы можете разблокировать различные виды динозавров и строить собственный парк, который будет привлекать посетителей. Управляйте финансами, чтобы развивать свой парк и обеспечивать его процветание.





В игре доступна генная инженерия, которая позволяет вам создавать и улучшать динозавров. Это добавляет элемент науки и творчества к управлению парком. Вы ответственны за здоровье и счастье динозавров. Уделяйте внимание их потребностям, обеспечивайте им правильное питание и условия для жизни. Наблюдайте, как ваши динозавры процветают и развиваются. Открывайте новые виды и следите за их поведением в парке.Jurassic Dinosaur: Park Game предоставляет уникальную возможность погрузиться в мир динозавров, создать свой собственный уникальный парк и наслаждаться наблюдением за этими удивительными существами.