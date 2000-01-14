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Jurassic Dinosaur: Park Game (Мод, Много денег)

Jurassic Dinosaur: Park Game (Мод, Много денег) 1.8.3

6
0
Скачать (151 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sparkling Society - Historic Park & Tycoon Games
Версия:
1.8.3
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 151 Мб
id приложения:
com.sparklingsocietytycoon.jurassicdinosaurprehistoricpark
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
4 121

Добро пожаловать в Jurassic Dinosaur: Park Game - захватывающий мир динозавров, где вы становитесь управляющим собственным парком с древними чудовищами. В этой игре вы можете перенестись в эпоху динозавров и создать свой собственный уникальный парк, наполнив его разнообразными видами динозавров. Вы можете разблокировать различные виды динозавров и строить собственный парк, который будет привлекать посетителей. Управляйте финансами, чтобы развивать свой парк и обеспечивать его процветание.


В игре доступна генная инженерия, которая позволяет вам создавать и улучшать динозавров. Это добавляет элемент науки и творчества к управлению парком. Вы ответственны за здоровье и счастье динозавров. Уделяйте внимание их потребностям, обеспечивайте им правильное питание и условия для жизни. Наблюдайте, как ваши динозавры процветают и развиваются. Открывайте новые виды и следите за их поведением в парке.Jurassic Dinosaur: Park Game предоставляет уникальную возможность погрузиться в мир динозавров, создать свой собственный уникальный парк и наслаждаться наблюдением за этими удивительными существами.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченные деньги

2. Неограниченное золото

*никогда не уменьшается

 Теги темы: Много денег

Скачать Jurassic Dinosaur: Park Game (Мод, Много денег) 1.8.3 взлом

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Скачать Jurassic Dinosaur: Park Game (Мод, Много денег)
151 Мб
Ссылка 2
151 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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