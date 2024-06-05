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Family Adventure Find way home (Мод, Бесплатные покупки)

Family Adventure Find way home (Мод, Бесплатные покупки) 1.4.47

2
5
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Версия:
1.4.47
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 162 Мб
id приложения:
com.fansipan.famliy.adventure.farming.simulation.tycoon.game
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
2
Просмотров:
5 103

Добро пожаловать в мир Family Journey: Home Farm Game, где вас ожидает захватывающее приключение на отдаленном тропическом острове. Эта игра сочетает в себе элементы фермерского симулятора и создания сообщества, предоставляя вам уникальную возможность сблизиться с вашей семьей и пережить незабываемые моменты вместе.


На этом тропическом острове вас ждут множество вызовов и приключений. Вам предстоит заботиться о ферме, выращивать сельскохозяйственные культуры, разводить животных и создавать свой собственный рай вдали от цивилизации. Вместе с семьей вы будете преодолевать трудности выживания и развивать свою ферму. Family Journey также подарит вам возможность исследовать тропический остров, открывать новые места, находить сокровища и встречать удивительных персонажей. Вы сможете собирать ресурсы, строить уютные домики и расширять свою ферму.


Эта игра предлагает уникальный опыт совместного времяпрепровождения для семьи, где каждый член вашей семьи сможет внести свой вклад в развитие фермы и исследование тропического острова. Получите удовольствие от создания своего уединенного рая и познания прелестей фермерской жизни вместе с Family Journey: Home Farm Game.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Энергия и драгоценные камни не уменьшаются
  • Выбор дня заезда

Информация: Выбор дня заезда = Все без ограничений

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Family Adventure Find way home (Мод, Бесплатные покупки) 1.4.47 взлом

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Скачать Family Adventure Find way home (Мод, Бесплатные покупки)
162 Мб
Ссылка 2
162 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Family Adventure Find way home (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (2)
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kopytova-a
kopytova-a 21 июля 2023 10:24
Все рано требует оновления
+1
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Серега
Серега 29 июня 2023 21:59
Ку, какой баран не рабочий мод выложил!???
+1
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