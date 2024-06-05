Family Adventure Find way home (Мод, Бесплатные покупки) 1.4.47
Добро пожаловать в мир Family Journey: Home Farm Game, где вас ожидает захватывающее приключение на отдаленном тропическом острове. Эта игра сочетает в себе элементы фермерского симулятора и создания сообщества, предоставляя вам уникальную возможность сблизиться с вашей семьей и пережить незабываемые моменты вместе.
На этом тропическом острове вас ждут множество вызовов и приключений. Вам предстоит заботиться о ферме, выращивать сельскохозяйственные культуры, разводить животных и создавать свой собственный рай вдали от цивилизации. Вместе с семьей вы будете преодолевать трудности выживания и развивать свою ферму. Family Journey также подарит вам возможность исследовать тропический остров, открывать новые места, находить сокровища и встречать удивительных персонажей. Вы сможете собирать ресурсы, строить уютные домики и расширять свою ферму.
Эта игра предлагает уникальный опыт совместного времяпрепровождения для семьи, где каждый член вашей семьи сможет внести свой вклад в развитие фермы и исследование тропического острова. Получите удовольствие от создания своего уединенного рая и познания прелестей фермерской жизни вместе с Family Journey: Home Farm Game.
- МЕНЮ МОД
- Энергия и драгоценные камни не уменьшаются
- Выбор дня заезда
Информация: Выбор дня заезда = Все без ограничений
Скачать Family Adventure Find way home (Мод, Бесплатные покупки) 1.4.47 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство