android-1.ru / Игры / Симуляторы / Cooking Sizzle: Master Chef (Мод, Много денег)
Cooking Sizzle: Master Chef (Мод, Много денег)

Cooking Sizzle: Master Chef (Мод, Много денег) 2.0.15

2
1
Скачать (83 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
2.0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ABI Global LTD
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 734

Cooking Sizzle: Master Chef - это захватывающая мобильная игра, которая дает вам возможность проявить себя в роли шеф-повара и владельца ресторана. В этом кулинарном симуляторе вы будете исследовать мир гастрономии, создавая и разрабатывая новые рецепты, чтобы удивить и порадовать ваших гостей.


Ваша задача - управлять своим рестораном, поддерживая его репутацию и повышая его популярность среди гостей. Вы начинаете с основ и постепенно расширяете свое меню, включая в него экзотические и уникальные блюда, которые привлекают посетителей. С каждым уровнем у вас появляются новые ингредиенты, оборудование и сложные кулинарные задачи.


Каждый успешно выполненный заказ приносит вам доход, который можно инвестировать в улучшение оборудования ресторана или расширение меню. Также игра предусматривает взаимодействие с клиентами, которые могут оставлять отзывы и чаевые в зависимости от качества и скорости обслуживания.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Cooking Sizzle: Master Chef (Мод, Много денег) 2.0.15 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Cooking Sizzle: Master Chef (Мод, Много денег) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Перевозчик Джо 3 История PREM (Мод, Много денег)
Перевозчик Джо 3 История PREM (Мод, Много денег)
Версия: 0.32.3
Ядерная Империя: симулятор (Мод, Много денег)
Ядерная Империя: симулятор (Мод, Много денег)
Версия: 0.6.0
Love Chat: Interactive Stories (Вип)
Love Chat: Interactive Stories (Вип)
Версия: 2.34.4
ZOE: Interactive Story (Мод, Премиум выборы)
ZOE: Interactive Story (Мод, Премиум выборы)
Версия: 3.0.2
Tap Tycoon (Мод, Много денег)
Tap Tycoon (Мод, Много денег)
Версия: 2.0.14
My Dear Farm (Мод, Много денег)
My Dear Farm (Мод, Много денег)
Версия: 1.20
Frenzy Production Manager (Мод, Много денег)
Frenzy Production Manager (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.61
Raft Survival: Desert Nomad - Выживание на плоту (Мод, Много денег)
Raft Survival: Desert Nomad - Выживание на плоту (Мод, Много денег)
Версия: 0.21

Отзывы о Cooking Sizzle: Master Chef (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив