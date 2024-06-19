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Police Empire Tycoon－idle game (Мод, Без рекламы)

Police Empire Tycoon－idle game (Мод, Без рекламы) 2.0.19

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Версия:
2.0.19
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
PapaBox
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13

Police Empire Tycoon－Idle Game — это захватывающий симулятор тапа, где игроки берут на себя роль главы департамента полиции в городе с высоким уровнем преступности. Ваша задача — навести порядок в кратчайшие сроки, отправив за решетку отъявленных преступников, разоблачая скрытых в тени кукловодов и выполняя множество других задач, чтобы вернуть городу безопасность.


Вам потребуется многочисленный штат сотрудников, которые должны быть хорошо образованными и мотивированными для неуклонной борьбы с преступностью. Симпатичная графика и разнообразные задания делают игру визуально привлекательной и интересной. В процессе игры вы будете заниматься коллекционированием, улучшением оборудования и развитием своих подразделений, чтобы эффективно противостоять опасным противникам.


Police Empire Tycoon－Idle Game предлагает множество особенностей, таких как выполнение разнообразных миссий, сбор и улучшение ресурсов, а также взаимодействие с различными персонажами. Игрокам предстоит стратегически распределять ресурсы и планировать свои действия, чтобы достигнуть наилучших результатов. Эта игра станет приятной находкой для ценителей жанра, предлагая увлекательный и насыщенный игровой процесс.


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Скачать Police Empire Tycoon－idle game (Мод, Без рекламы) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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