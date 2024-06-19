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PC Creator: 3D Simulation Game (Мод, Много денег)

PC Creator: 3D Simulation Game (Мод, Много денег) 0.3

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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Pixel Art Book Color By Number - Pop It 3D Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2

PC Creator: 3D Simulation Game — это увлекательный симулятор, в котором игроки могут планировать и собирать персональные компьютеры от первого лица. Игра предлагает постепенно открывающийся доступ к разнообразным комплектующим, отличающимся техническими характеристиками и ценовым диапазоном.


Игроки могут либо следовать предпочтениям заказчиков, либо использовать свои собственные наработки и креативные решения при сборке компьютеров. Успешное выполнение заказов позволит получить новые детали и увеличить заработок, что в свою очередь откроет возможности для создания более мощных и современных компьютеров с использованием новейших комплектующих на рынке.


PC Creator: 3D Simulation Game предлагает фанатам жанра и любителям интерактивной деятельности захватывающий игровой процесс. В игре предусмотрены различные задачи и испытания, которые помогут вам развить навыки планирования и сборки, а также удовлетворить запросы самых требовательных клиентов. Приятная графика и реалистичные детали делают процесс сборки компьютеров еще более увлекательным и познавательным.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать PC Creator: 3D Simulation Game (Мод, Много денег) 0.3 взлом

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Скачать PC Creator: 3D Simulation Game (Мод, Много денег) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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