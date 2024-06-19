PC Creator: 3D Simulation Game — это увлекательный симулятор, в котором игроки могут планировать и собирать персональные компьютеры от первого лица. Игра предлагает постепенно открывающийся доступ к разнообразным комплектующим, отличающимся техническими характеристиками и ценовым диапазоном.





Игроки могут либо следовать предпочтениям заказчиков, либо использовать свои собственные наработки и креативные решения при сборке компьютеров. Успешное выполнение заказов позволит получить новые детали и увеличить заработок, что в свою очередь откроет возможности для создания более мощных и современных компьютеров с использованием новейших комплектующих на рынке.





PC Creator: 3D Simulation Game предлагает фанатам жанра и любителям интерактивной деятельности захватывающий игровой процесс. В игре предусмотрены различные задачи и испытания, которые помогут вам развить навыки планирования и сборки, а также удовлетворить запросы самых требовательных клиентов. Приятная графика и реалистичные детали делают процесс сборки компьютеров еще более увлекательным и познавательным.