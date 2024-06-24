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Hero Royale: PvP-защита замка (Мод, Много энергии)

Hero Royale: PvP-защита замка (Мод, Много энергии) 2.4.6

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Версия:
2.4.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Type Ten Studios
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 245

Hero Royale - это захватывающая игра, которая сочетает в себе элементы Tower Defense и битвы с монстрами. В этой игре игрокам предстоит защищать свой замок от наступающих волн врагов, используя уникальных героев.


Основная цель игры - выжить и остаться последним игроком или командой, стоящей на заслоне. Для этого вам потребуется стратегически размещать своих героев и улучшать их навыки, чтобы справляться с более сильными врагами. Вы также можете создавать героев более высокого уровня, чтобы увеличить их базовые характеристики и сделать их более эффективными в битве. Игра предлагает разнообразные герои с уникальными способностями, что добавляет глубину и разнообразие в геймплей. Вы должны стратегически выбирать, какие герои размещать на поле боя и какие навыки активировать, чтобы эффективно отражать атаки врагов.


Hero Royale предоставляет возможность соревноваться с другими игроками и разрабатывать тактики для успешной обороны. Если вы любите игры, которые сочетают в себе элементы Tower Defense и многопользовательскую битву, то эта игра может вас заинтересовать.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД 1
    • Энергия призыва не уменьшается.
  • Информация: PVP-игра, поэтому не обновляйте слишком быстро, чтобы избежать отчетов и бана.
    МОД 2
    • МЕНЮ МОД
    • Увеличить урон

Скачать Hero Royale: PvP-защита замка (Мод, Много энергии) 2.4.6 взлом

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MOD V1 72 Мб MOD V1 (Ссылка 1) 72 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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