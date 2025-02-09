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Low Budget Repair Simulator 3D (Мод, Много денег)

Low Budget Repair Simulator 3D (Мод, Много денег) 1.0.2

Создайте уникальные интерьеры: от коттеджей до особняков, покоряя город
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Final Games Studio
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

В игре Low Budget Repair Simulator 3D вы становитесь настоящим мастером преобразований, берясь за сложные проекты по реставрации устаревших и ветхих домов. Ваш путь ведет от уютных коттеджей до роскошных особняков, где каждая задача требует креативности, стратегического мышления и умения работать с ограниченными ресурсами. Здесь вы учитесь превращать заброшенные здания в настоящие произведения искусства в рамках недорогого, но захватывающего симулятора ремонта.


Погрузитесь в реалистичную атмосферу, где детализированные рендеры и продуманный геймплей позволяют вам почувствовать тонкости работы профессионального реставратора. Управляйте ресурсами, совершенствуйте оборудование и создавайте шедевры ремонта, которые принесут вам заслуженную репутацию лучшего эксперта по ремонту домов в городе. Каждый выполненный заказ становится шагом на пути к вашему успеху и признанию в мире ремонта, где творчество и мастерство открывают безграничные возможности для преобразования домов в стильные интерьеры.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Low Budget Repair Simulator 3D (Мод, Много денег) 114 Мб Ссылка 2 114 Мб
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