Описание

В игре Low Budget Repair Simulator 3D вы становитесь настоящим мастером преобразований, берясь за сложные проекты по реставрации устаревших и ветхих домов. Ваш путь ведет от уютных коттеджей до роскошных особняков, где каждая задача требует креативности, стратегического мышления и умения работать с ограниченными ресурсами. Здесь вы учитесь превращать заброшенные здания в настоящие произведения искусства в рамках недорогого, но захватывающего симулятора ремонта.





Погрузитесь в реалистичную атмосферу, где детализированные рендеры и продуманный геймплей позволяют вам почувствовать тонкости работы профессионального реставратора. Управляйте ресурсами, совершенствуйте оборудование и создавайте шедевры ремонта, которые принесут вам заслуженную репутацию лучшего эксперта по ремонту домов в городе. Каждый выполненный заказ становится шагом на пути к вашему успеху и признанию в мире ремонта, где творчество и мастерство открывают безграничные возможности для преобразования домов в стильные интерьеры.