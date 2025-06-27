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Да, Ваше Величеств (Мод, Unlocked)

Да, Ваше Величеств (Мод, Unlocked) v1.0.97 b919

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Версия:
1.0.97 b919
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Noodlecake
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 02:11
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 832 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 878
Описание

Yes, Your Grace - это увлекательная ролевая игра, в которой игроку предстоит взять на себя роль короля в фэнтезийном мире средневековья. В игре игроку предстоит принимать решения, влияющие на судьбу королевства, общаться с подданными, решать различные проблемы и сталкиваться с неожиданными событиями.


Игроку предстоит балансировать между удовлетворением потребностей своей семьи, обеспечением безопасности королевства и управлением ресурсами. Решения, принимаемые игроком, могут иметь долгосрочные последствия, и игрок должен проявить мудрость и стратегическое мышление, чтобы преуспеть в управлении королевством.


Игра предоставляет игрокам возможность ощутить всю сложность и ответственность роли короля, а также исследовать фэнтезийный мир, населенный разнообразными персонажами и событиями.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Да, Ваше Величеств (Мод, Unlocked) 832 Мб Ссылка 2 832 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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