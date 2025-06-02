android-1.ru / Игры / Симуляторы / Hey Love Adam : ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (Мод, Много денег)
Hey Love Adam : ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (Мод, Много денег)

Hey Love Adam : ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (Мод, Много денег) 2024.0110.1

Флирт, дружба, тайны — пиши свою историю любви в переписке
0
4
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2024.0110.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
nutnut
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:51
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 132
Скриншоты
Описание

Hey Love Adam: История любви — это интерактивный текстовый роман, разворачивающийся в мессенджере, где ты управляешь отношениями, флиртуешь, переписываешься и реагируешь на неожиданные повороты. Каждые 5 минут — новое сообщение, новое решение, и всё это влияет на то, как сложится твоя история. Ты работаешь в стартапе, и один из коллег, Адам, начинает тебя привлекать. Но всё не так просто: у него есть и другие поклонницы, и тебе придётся понять — хочешь ли ты просто играть или идти до конца.


Параллельно ты общаешься с близкими: подруга Зоэ рушит отношения, сестра ведёт себя странно, и каждый чат — как часть большого пазла. Твои ответы — это выбор: соврать, промолчать, поддержать или разжечь конфликт? Каждое сообщение открывает новые ветки, а персонажи реагируют живо и по-разному. Играть можно без интернета, серии короткие, но затягивают — словно читаешь чужую жизнь, в которой вдруг становишься главным участником.


Информация о модах

1. Неограниченные деньги (никогда не уменьшаются, когда вы тратите)

Показать полностью
 Теги темы: Много денег, Новеллы

Скачать Hey Love Adam : ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (Мод, Много денег) v2024.0110.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Hey Love Adam : ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (Мод, Много денег) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Выживание в Подземелье (Мод, Много денег)
Выживание в Подземелье (Мод, Много денег)
Version: 2.1.5.1
Арена героев (Мод, Взлом карты)
Арена героев (Мод, Взлом карты)
Version: 2.2.47
House Flipper: Дизайн дома (Мод, Unlocked)
House Flipper: Дизайн дома (Мод, Unlocked)
Version: 1.531
I Am Hero - AFK Tactical Teamfight (Мод, слабые враги)
I Am Hero - AFK Tactical Teamfight (Мод, слабые враги)
Version: 0.7.4
Cooking Frenzy : безумный повар в кулинарных играх (Мод, Много денег)
Cooking Frenzy : безумный повар в кулинарных играх (Мод, Много денег)
Version: 1.0.88
Hidden Objects: Brain Teaser (Мод, много подсказок)
Hidden Objects: Brain Teaser (Мод, много подсказок)
Version: 1.10.21
Shooty Skies (Мод, unlocked)
Shooty Skies (Мод, unlocked)
Version: 3.436.12
Idle Museum Tycoon: империя искусства и истории (Мод, много денег)
Idle Museum Tycoon: империя искусства и истории (Мод, много денег)
Version: 1.11.8

Отзывы о Hey Love Adam : ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
lika26
lika26 5 октября 2023 04:59
Не работает
0
Ответить