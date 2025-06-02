Описание

Hey Love Adam: История любви — это интерактивный текстовый роман, разворачивающийся в мессенджере, где ты управляешь отношениями, флиртуешь, переписываешься и реагируешь на неожиданные повороты. Каждые 5 минут — новое сообщение, новое решение, и всё это влияет на то, как сложится твоя история. Ты работаешь в стартапе, и один из коллег, Адам, начинает тебя привлекать. Но всё не так просто: у него есть и другие поклонницы, и тебе придётся понять — хочешь ли ты просто играть или идти до конца.





Параллельно ты общаешься с близкими: подруга Зоэ рушит отношения, сестра ведёт себя странно, и каждый чат — как часть большого пазла. Твои ответы — это выбор: соврать, промолчать, поддержать или разжечь конфликт? Каждое сообщение открывает новые ветки, а персонажи реагируют живо и по-разному. Играть можно без интернета, серии короткие, но затягивают — словно читаешь чужую жизнь, в которой вдруг становишься главным участником.