Описание

Ищете еще одно замечательное приключение с нашими способными женскими персонажами, такими как «Ангелы Чарли: Игра» ? Вы поклонник знаменитого мультсериала Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir? Ищете много удовольствия с нашими женщинами-супергероями в их новых и освежающих приключениях? Тогда вам наверняка понравится эта удивительная мобильная игра Miraculous Ladybug & Cat Noir, когда вы полностью погрузитесь в потрясающие приключения бегуна.





Присоединяйтесь к двоим и их группе друзей, чтобы принять участие в эпических парижских миссиях по спасению от злых злодеев в игре. Пройдите серию грандиозных и интересных внутриигровых испытаний с бесконечным геймплеем раннеров и тысячами удивительных ходов с вашими героями. Решите несколько задач для бегунов, которые проведут вас через несколько частей города.