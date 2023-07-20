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Dungeon: Age of Heroes (Мод, Много ресурсов)

Dungeon: Age of Heroes (Мод, Много ресурсов) 1.14.716

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
4fan studio games
Версия:
1.14.716
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20 710

Dungeon: Age of Heroes — это захватывающая ролевая игра, действие которой происходит в королевстве Джатран, населенном опасными злыми монстрами. В этой игре вы берете на себя роль героя, которому предстоит защитить свое королевство. Игра предлагает разнообразие персонажей, среди которых Воин, Лучник, Маг и Разбойник. По мере прохождения игры вы откроете для себя и других уникальных персонажей, каждый из которых обладает своей историей и уникальными способностями.


Выбирайте своего любимого героя и начинайте приключенческое путешествие по королевству Джатран. Каждый персонаж предлагает свою уникальную линию сюжета и набор способностей, которые помогут вам в битве против жестоких монстров. Ваша задача — исследовать территорию, защищать свое королевство и спасать нацию от угроз. Используйте стратегию и тактику, чтобы победить врагов, и карта поможет вам ориентироваться в каждом уголке империи.


Dungeon: Age of Heroes также позволяет взаимодействовать с другими персонажами и заводить дружбу, что добавляет игре глубины и интереса. Погружайтесь в мир опасных приключений, исследуйте загадочные подземелья, сражайтесь с монстрами и защитите королевство Джатран. Эта ролевая игра предложит вам уникальный опыт, полный захватывающих боев и стратегических решений.


Скриншоты

Информация о модах

Много ресурсов.

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Скачать Dungeon: Age of Heroes (Мод, Много ресурсов) 1.14.716 взлом

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Скачать Dungeon: Age of Heroes (Мод, Много ресурсов) 66 Мб Ссылка 2 66 Мб

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Отзывы о Dungeon: Age of Heroes (Мод, Много ресурсов)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 4 марта 2023 00:28
Soha, Спасибо за хороший отзыв!
-6
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Soha
Soha 3 марта 2023 03:55
Мод рабочий, спасибо
+7
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