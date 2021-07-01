Дайте возможность самому молодому супер полицейскому Индии повести вас в захватывающее путешествие! В игре Little Singham Super Skater вас ждут невероятные приключения по шумным улицам города Мирчинагар. Отправляйтесь в это захватывающее приключение, полное динамичного экшена и захватывающих трюков.





Вас ждет увлекательная атмосфера и яркая графика, которая погрузит вас в мир маленького, но отважного супергероя. Пройдите через различные уровни и испытайте свои навыки скейтбординга, выполняя невероятные трюки и уклоняясь от препятствий на своем пути. Эта игра предлагает вам не только развлечение, но и возможность почувствовать себя частью захватывающего мира Литл Сингхама, соперничая с преступниками и спасая город от беды. Готовы ли вы к этому захватывающему путешествию?



