Little Singham Super Skater (Мод, Много денег) 1.0.336
Дайте возможность самому молодому супер полицейскому Индии повести вас в захватывающее путешествие! В игре Little Singham Super Skater вас ждут невероятные приключения по шумным улицам города Мирчинагар. Отправляйтесь в это захватывающее приключение, полное динамичного экшена и захватывающих трюков.
Вас ждет увлекательная атмосфера и яркая графика, которая погрузит вас в мир маленького, но отважного супергероя. Пройдите через различные уровни и испытайте свои навыки скейтбординга, выполняя невероятные трюки и уклоняясь от препятствий на своем пути. Эта игра предлагает вам не только развлечение, но и возможность почувствовать себя частью захватывающего мира Литл Сингхама, соперничая с преступниками и спасая город от беды. Готовы ли вы к этому захватывающему путешествию?
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество вращений (дайте любую награду, которую хотите)
Скачать Little Singham Super Skater (Мод, Много денег) 1.0.336 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство