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Little Singham Super Skater (Мод, Много денег)

Little Singham Super Skater (Мод, Много денег) 1.0.336

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Версия:
1.0.336
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Zapak
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
815

Дайте возможность самому молодому супер полицейскому Индии повести вас в захватывающее путешествие! В игре Little Singham Super Skater вас ждут невероятные приключения по шумным улицам города Мирчинагар. Отправляйтесь в это захватывающее приключение, полное динамичного экшена и захватывающих трюков.


Вас ждет увлекательная атмосфера и яркая графика, которая погрузит вас в мир маленького, но отважного супергероя. Пройдите через различные уровни и испытайте свои навыки скейтбординга, выполняя невероятные трюки и уклоняясь от препятствий на своем пути. Эта игра предлагает вам не только развлечение, но и возможность почувствовать себя частью захватывающего мира Литл Сингхама, соперничая с преступниками и спасая город от беды. Готовы ли вы к этому захватывающему путешествию?



Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество вращений (дайте любую награду, которую хотите)
 Теги темы: Много денег

Скачать Little Singham Super Skater (Мод, Много денег) 1.0.336 взлом

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Скачать Little Singham Super Skater (Мод, Много денег) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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