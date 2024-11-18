Описание

Tick Tock - A Tale for Two - это увлекательная приключенческая игра, предлагающая уникальные головоломки и незабываемый опыт для двух игроков. В этой игре лежит захватывающая история, в которой вы и ваш друг оказываетесь в загадочном мире, оторванным от реальности.





Чтобы вернуться в свою обыденную жизнь, вам придется совместно решать разнообразные головоломки, начиная с простых и постепенно переходя к более сложным и опасным испытаниям. Это игра, которая поднимет ваше взаимодействие и коммуникацию на новый уровень, ведь только совместными усилиями и координацией вы сможете преодолеть все трудности и вернуться в реальный мир.