Версия:
1.1.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Other Tales Interactive
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 156 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 423
Описание
Tick Tock - A Tale for Two - это увлекательная приключенческая игра, предлагающая уникальные головоломки и незабываемый опыт для двух игроков. В этой игре лежит захватывающая история, в которой вы и ваш друг оказываетесь в загадочном мире, оторванным от реальности.
Чтобы вернуться в свою обыденную жизнь, вам придется совместно решать разнообразные головоломки, начиная с простых и постепенно переходя к более сложным и опасным испытаниям. Это игра, которая поднимет ваше взаимодействие и коммуникацию на новый уровень, ведь только совместными усилиями и координацией вы сможете преодолеть все трудности и вернуться в реальный мир.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Tick Tock: A Tale for Two v1.1.9 MOD APK
Скачать из Google Play
Скачать Tick Tock: A Tale for Two Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer