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WDAMAGE : Car Crash Engine (Мод, Unlocked)

WDAMAGE : Car Crash Engine 267.1.2

UnlockedБез рекламыВстроенный кэш
56
7
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Версия:
267.1.2
Требования:
Android 9.0
Разработчик:
WELG
Категория:
Гонки / Симуляторы / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
27 496
Скриншоты
Описание

WDAMAGE: Car Crash Engine - это захватывающий симулятор автомобильных аварий с уникальной реалистичной физикой повреждений. В этой игре вы сможете полностью погрузиться в мир деструкции и адреналина.


Почувствуйте настоящую мощь разрушения, ведь каждый автомобиль в игре детализирован до мельчайших деталей. Ломайте, крушите и сжигайте автомобили, врезаясь в бетонные стены или совершая невероятные прыжки с трамплинов. Все действия в WDAMAGE: Car Crash Engine воссозданы с высочайшей точностью, позволяя вам наслаждаться реалистичными авариями и исследовать последствия разрушения.


Вас ждет выбор из более 18+ полностью разрушаемых автомобилей, каждый со своим характером и особенностями. Исследуйте 10 потрясающих карт, предлагающих разнообразные сценарии для экспериментов. Прыгайте с гор, сбрасывайте автомобили в пропасти и наблюдайте, как они разбиваются вдребезги.


Информация о модах

Разблокированы все автомобили, карты

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Скачать WDAMAGE : Car Crash Engine (Мод, Unlocked) v267.1.2 MOD APK

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Скачать WDAMAGE : Car Crash Engine (Мод, Unlocked) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

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