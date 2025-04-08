Описание

WDAMAGE: Car Crash Engine - это захватывающий симулятор автомобильных аварий с уникальной реалистичной физикой повреждений. В этой игре вы сможете полностью погрузиться в мир деструкции и адреналина.





Почувствуйте настоящую мощь разрушения, ведь каждый автомобиль в игре детализирован до мельчайших деталей. Ломайте, крушите и сжигайте автомобили, врезаясь в бетонные стены или совершая невероятные прыжки с трамплинов. Все действия в WDAMAGE: Car Crash Engine воссозданы с высочайшей точностью, позволяя вам наслаждаться реалистичными авариями и исследовать последствия разрушения.





Вас ждет выбор из более 18+ полностью разрушаемых автомобилей, каждый со своим характером и особенностями. Исследуйте 10 потрясающих карт, предлагающих разнообразные сценарии для экспериментов. Прыгайте с гор, сбрасывайте автомобили в пропасти и наблюдайте, как они разбиваются вдребезги.