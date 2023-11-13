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Path of Immortals (Мод, Режим бога)

Path of Immortals (Мод, Режим бога) 2.7.0.3

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7
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Версия:
2.7.0.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mechanist Games
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20 318
Скриншоты
Описание

Path of Immortals - это увлекательная видеоигра в жанре приключений и файтингов, которая предлагает уникальную концепцию послесмертного мира. В этой игре герои возвращаются в один уровень существования без воспоминаний, и игрокам предстоит исследовать этот загадочный мир и восстановить свои потерянные воспоминания.


Путешествуя по миру Path of Immortals, игроки будут сталкиваться с различными вызовами, сражаться с монстрами и раскрывать тайны этого нового существования. Восстановление воспоминаний героев станет ключевой частью игрового процесса, что добавляет интересный элемент глубины сюжета.


Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты


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 Теги темы: Режим бога, Встроенный кэш

Скачать Path of Immortals (Мод, Режим бога) v2.7.0.3 MOD APK

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Скачать Path of Immortals (Мод, Режим бога) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
Старые версии Path of Immortals
Version 2.4.0.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Path of Immortals (Мод, Режим бога)


Комментарии (17)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 февраля 2024 21:51
Mane, как выпустят мод на данную игру, сразу добавим)
0
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Mane
Mane 20 февраля 2024 21:15
Lensifal, когда обновление 2.2.2.1
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 февраля 2024 00:03
Гость Дмитрий, скоро обновим
0
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Гость Дмитрий
Гость Дмитрий 5 февраля 2024 18:41
Нужно обновление... Эта версия больше не работает...Ну и вылетает как всегда, надеюсь исправят... Хотя на вряд ли 😮‍💨
0
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Ars
Ars 3 января 2024 14:36
Ссылки для скачивания не работают
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 декабря 2023 21:49
Derevo,
точно сказать не сможем(
+1
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Derevo
Derevo 26 декабря 2023 08:28
Здравствуйте долго придётся ждать обновления?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 декабря 2023 00:31
Ars,
постараемся скоро обновить
0
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Ars
Ars 23 декабря 2023 05:40
Когда будет обновление?
0
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Бесс
Бесс 13 ноября 2023 07:12
а можно обнову залить?
0
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