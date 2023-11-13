Версия:
2.7.0.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mechanist Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20 318
Описание
Path of Immortals - это увлекательная видеоигра в жанре приключений и файтингов, которая предлагает уникальную концепцию послесмертного мира. В этой игре герои возвращаются в один уровень существования без воспоминаний, и игрокам предстоит исследовать этот загадочный мир и восстановить свои потерянные воспоминания.
Путешествуя по миру Path of Immortals, игроки будут сталкиваться с различными вызовами, сражаться с монстрами и раскрывать тайны этого нового существования. Восстановление воспоминаний героев станет ключевой частью игрового процесса, что добавляет интересный элемент глубины сюжета.
Информация о модах
1. Меню
2. Множитель урона
3. Множитель защиты
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