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Kenshō (Полная версия)

Kenshō (Полная версия) 1.9.7

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Версия:
1.9.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
FIFTYTWO
Категория:
Головоломки / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
359
Скриншоты
Описание

Kenshō - представляет собой увлекательную головоломку, которая сочетает в себе элементы логической игры с потрясающими визуальными эффектами. Основная задача в игре — это соединение блоков для преодоления различных уровней.


Игра разворачивается в красочных и фантастических местах, включая пышные джунгли и бурное море, что добавляет особенную атмосферу каждому уровню. Визуальное оформление "Kenshō" отличается богатством цветов и детализацией, что делает игровой процесс еще более привлекательным и погружающим.


Игра содержит более 75 разнообразных уровней, каждый из которых предлагает уникальные головоломки и задачи. Простота игрового процесса делает "Kenshō" доступной для игроков всех возрастов, однако увлекательность и разнообразие задач не оставят равнодушными даже опытных любителей головоломок.


Информация о модах

полная версия

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