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Симулятор лифта 2 (Мод, Без рекламы)

Симулятор лифта 2 (Мод, Без рекламы) 1.1

Путешествуй между этажами и наслаждайся атмосферой виртуального лифта прямо в телефоне
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Версия:
1.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Strategimws
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Симулятор лифта 2 — это продолжение необычного и расслабляющего опыта, где твой смартфон превращается в полноценную имитацию настоящего лифта. Ты сам выбираешь этаж, нажимаешь кнопку — и наслаждаешься плавным движением, реалистичными звуками, анимацией дверей и атмосферой замкнутого пространства. Здесь нет экшена или таймеров, только спокойствие и медитативная механика.


Каждая поездка — как маленькое цифровое приключение: ты можешь подниматься вверх, спускаться вниз, наблюдать за сменой отображения этажей и даже представить, что находишься в здании с десятками уровней. Приложение подходит для расслабления, игры с воображением или простого любопытства. Если ты хочешь отвлечься от суеты или удивить себя необычным форматом — Симулятор лифта 2 подарит спокойное, но удивительное ощущение движения без выхода из комнаты.


Информация о модах

Отключена реклама.

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Симулятор лифта 2 (Мод, Без рекламы) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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