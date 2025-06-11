Симулятор лифта 2 (Мод, Без рекламы) 1.1
Путешествуй между этажами и наслаждайся атмосферой виртуального лифта прямо в телефоне
Симулятор лифта 2 — это продолжение необычного и расслабляющего опыта, где твой смартфон превращается в полноценную имитацию настоящего лифта. Ты сам выбираешь этаж, нажимаешь кнопку — и наслаждаешься плавным движением, реалистичными звуками, анимацией дверей и атмосферой замкнутого пространства. Здесь нет экшена или таймеров, только спокойствие и медитативная механика.
Каждая поездка — как маленькое цифровое приключение: ты можешь подниматься вверх, спускаться вниз, наблюдать за сменой отображения этажей и даже представить, что находишься в здании с десятками уровней. Приложение подходит для расслабления, игры с воображением или простого любопытства. Если ты хочешь отвлечься от суеты или удивить себя необычным форматом — Симулятор лифта 2 подарит спокойное, но удивительное ощущение движения без выхода из комнаты.
Отключена реклама.
Скачать Симулятор лифта 2 (Мод, Без рекламы) v1.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.