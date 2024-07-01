Killing Kiss : BL story game (Мод, Без рекламы) 1.13.5
Версия:
1.13.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 136
Killing Kiss - это захватывающая игра, которая погружает вас в вымышленный мир любовных отношений, где вам предстоит преодолеть различные трудности и препятствия, создаваемые мужчинами. Хотя в этом мире есть много счастливых концов, путь к ним не будет легким, и вы будете сталкиваться с различными вызовами.
Вам предоставляется возможность познакомиться с разнообразными персонажами и исследовать их истории. Каждый персонаж обладает уникальными чертами и личностью, и вам предстоит помочь им преодолеть свои собственные проблемы и достичь счастливого будущего. В ходе игры вы будете узнавать больше о каждом персонаже, исследовать их мотивации, страхи и желания, и принимать решения, которые повлияют на их судьбу.
Информация о модах
МОД 1
- Бесплатный Выбор Премиум-класса
МОД 2
- Вы можете получать бесплатные материалы, не просматривая рекламу
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