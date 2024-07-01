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Killing Kiss : BL story game (Мод, Без рекламы)

Killing Kiss : BL story game (Мод, Без рекламы) 1.13.5

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17
Скачать (127 Мб)
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Версия:
1.13.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 136

Killing Kiss - это захватывающая игра, которая погружает вас в вымышленный мир любовных отношений, где вам предстоит преодолеть различные трудности и препятствия, создаваемые мужчинами. Хотя в этом мире есть много счастливых концов, путь к ним не будет легким, и вы будете сталкиваться с различными вызовами.


Вам предоставляется возможность познакомиться с разнообразными персонажами и исследовать их истории. Каждый персонаж обладает уникальными чертами и личностью, и вам предстоит помочь им преодолеть свои собственные проблемы и достичь счастливого будущего. В ходе игры вы будете узнавать больше о каждом персонаже, исследовать их мотивации, страхи и желания, и принимать решения, которые повлияют на их судьбу.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

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МОД 2

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 Теги темы: Без рекламы, Новеллы

Скачать Killing Kiss : BL story game (Мод, Без рекламы) 1.13.5 взлом

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Скачать Killing Kiss : BL story game (Мод, Без рекламы) 127 Мб Ссылка 2 127 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Killing Kiss : BL story game (Мод, Без рекламы)


Комментарии (2)
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Гость Ольга
Гость Ольга 22 августа 2023 10:25
Есть реклама, можно мод на бесплатные алмазы?

Или открыть не только премиум выборы, но и наряды. Тяжело копить алмазы.
+2
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Гость Полина
Гость Полина 6 мая 2023 21:46
Мода на рекламу нет...😥
+1
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