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Darling Pet : Choose your love (Мод, Премиум выбор)

Darling Pet : Choose your love (Мод, Премиум выбор) v1.9.2

93
37
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Версия:
1.9.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:48
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 132 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
95 919
Описание

Darling Pet : Choose your love - Игра в симулятор свиданий для взрослых, в которой игрок ведет короткий роман с отличным искусством, увлекательным сюжетом, а также имеет возможность принимать решения с разными персонажами. Разветвленный путь истории позволяет иметь несколько концовок. Романтика в игре разнообразна - много интересных сцен, любовных сцен и даже сцен с инопланетянами.


Это не просто визуальная новелла с великолепной графикой, но и увлекательная история, которая будет держать в напряжении до последних моментов. Большое количество концовок позволяет пройти не один раз, чтобы узнать, в кого вы действительно влюблены. Присоединяйтесь к Darling Pet прямо сейчас!


Информация о модах

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 Теги темы: Новеллы

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Скачать Darling Pet : Choose your love (Мод, Премиум выбор) 132 Мб Ссылка 2 132 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Darling Pet : Choose your love (Мод, Премиум выбор)


Комментарии (15)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 сентября 2023 16:33
Smile,
У нас все игры бесплатные, ни за что платить не нужно.
0
Ответить
Smile
Smile 3 сентября 2023 15:49
Скачать игру платно ? За что-то надо платить ? Скажите пожалуйста
0
Ответить
Leia Takahama
Leia Takahama 12 мая 2023 06:27
Lensifal, а как это злелать
0
Ответить
Саша
Саша 13 апреля 2023 09:29
Не могу пройти встречу с парнями
Что делать?
+3
Ответить
Настич
Настич 15 марта 2023 04:50
К сожалению не работает (
+5
Ответить
Гость Ольга
Гость Ольга 29 января 2023 06:36
Спасибо огромное, все работает ❤️❤️❤️. Но, почему я не могу провести время с одним из парней наедине для воспоминаний? Я нажимаю, а оно не работает. Ну а так мод шикарный. СПАСИБО❤️
+5
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Lensifal
Lensifal Администраторы 29 сентября 2022 07:21
Владимир Щербак, Отключите подписку в google Play
0
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Владимир Щербак
Владимир Щербак 29 сентября 2022 00:03
Здравствуйте. А кто-нибудь знает, как можно сделать, чтобы за эту игру, деньги с карты не снимали. Я ни разу не поиграл, не смог зайти. А деньги снимают уже второй месяц!

Кар, приветствую. А как можно сделать, чтобы деньги с карты за игру не снимали, я даже зайти в неё не смог.
+1
Ответить
Соты
Соты 30 августа 2022 16:14
аэл,
Здравствуйте, у меня такая же проблема, и я хотела спросить нашли ли вы решение этой проблемы ?
+2
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Диана
Диана 23 июля 2022 09:31
Мод работает, но это не распространяется на алмазы
+6
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