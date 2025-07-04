Описание

Darling Pet : Choose your love - Игра в симулятор свиданий для взрослых, в которой игрок ведет короткий роман с отличным искусством, увлекательным сюжетом, а также имеет возможность принимать решения с разными персонажами. Разветвленный путь истории позволяет иметь несколько концовок. Романтика в игре разнообразна - много интересных сцен, любовных сцен и даже сцен с инопланетянами.





Это не просто визуальная новелла с великолепной графикой, но и увлекательная история, которая будет держать в напряжении до последних моментов. Большое количество концовок позволяет пройти не один раз, чтобы узнать, в кого вы действительно влюблены. Присоединяйтесь к Darling Pet прямо сейчас!